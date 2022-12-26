В Сербії декілька вагонів з аміаком перекинулися на залізниці (відео)

Сімох людей було доставлено до лікарні

Влада закликала місцевих жителів не залишати свої будинки

Потяг із аміаком зійшов з рейок у неділю на південному сході Сербії, що призвело до отруєння понад 50 осіб, передає агентство AFP із посиланням на місцеву владу.

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Повідомляється, що інцидент стався у місті Пірот. Мер міста Владан Васіч повідомив, що внаслідок витоку аміаку зафіксовано «51 випадок отруєння».

«Сімох людей було доставлено до лікарні в місто Ніш», – сказав Васіч, слова якого наводить агентство.

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У сербському МВС зазначили, що поїзд зійшов з рейок увечері, через що стався «витік (аміаку) та викид великої кількості газу в атмосферу». Влада закликала місцевих жителів не залишати свої будинки.

Раніше повідомлялось, що у Сербії відбулась акція протесту проти війни в Україні.