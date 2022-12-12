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МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Сербії і Косово

Альона Боженко
glavcom.ua
МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Сербії і Косово
МЗС рекомендує українцям покищо не відвідувати Сербію і Косово
фото ілюстративне

МЗС дало рекомендації українцям у зв‘язку із загостренням відносин між Белградом та Приштиною

Міністерство закордонних справ закликало громадян України утриматися від відвідування регіону Західних Балкан через загострення відносин між Белградом та Приштиною. Про це повідомляється на сайті відомства.

«У зв'язку із загостренням відносин між Белградом та Приштиною рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідання цього регіону Західних Балкан, а тим, хто там перебуває – уникати місць масового скупчення людей», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважили що українці, які наразі перебувають у Сербії і потребують допомоги, можуть звертатися на цілодобову «гарячу лінію» посольства України в Сербії: +381631113185, або емейл: [email protected].

Також у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, можна також звертатися на «гарячу лінію» МЗС України: +380442381588, або емейл: [email protected]

Нагадаємо, на півночі Косова на тлі ескалації пролунало два вибухи у Звечані, розташованому за кілька кілометрів від міста Косовська-Митровиця, після чого вже в іншому районі – біля перекритого КПП «Ярине» – лунали звуки стрілянини.

Раніше повідомлялось, що косовський спецназ зайшов у сербський регіон на тлі напруженості із Сербією.

Також з'явилась інформація, що Сербія може ввести в Косово близько тисячі силовиків через загострення у Митровиці.

11 грудня Президент Сербії Александар Вучич провів засідання Ради безпеки.

Теги: МЗС Сербія українці президент Косово

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