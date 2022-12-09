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Сербія може ввести в Косово близько тисячі силовиків через загострення у Митровиці

Альона Боженко
glavcom.ua
Сербія може ввести в Косово близько тисячі силовиків через загострення у Митровиці
Сербія має намір ввести в Косово близько тисячі силовиків
фото ілюстративне

Влада Сербії вважає, що Косово намагається окупувати території півночі, де проживають серби

Сербія має намір ввести в Косово близько тисячі силовиків через те, що спецназ частково визнаного Косова зайшов на територію муніципалітету Північна Митровиця. Про це повідомив директор Управління Косово та Метохії Петар Петкович на позачерговій пресконференції, передає Kosovo Online

За словами чиновника, влада Косова намагається окупувати території півночі, де проживають серби, прикриваючи власні наміри захистом прав тамтешніх албанців. Петкович звинуватив прем’єр-міністра Косова Альбіна Курті у спробі сфальсифікувати вибори на північних територіях частково визнаної республіки. 

Петкович додав, що косовські спецпризначенці «у повному бойовому спорядженні переслідують громадян і зупиняють їх на вулицях». Політик зазначив, що у Сербії серйозно розглядають питання введення на територію Північного Косова власних силовиків у кількості до тисячі осіб. 

«Вучич багато разів повторював, що ми не допустимо нового погрому нашого народу. Я сподіваюся, що ті, кому потрібно розсудити Курті, зрозуміють це повідомлення, тому що ми не дозволимо нашим людям страждати», – підсумував Петкович. 

Нагадаємо, 8 грудня спецназ Косова зайшов на територію муніципалітету Північна Митровиця, де більшість населення становлять серби. Сили спеціального призначення Косова заблокували весь муніципалітет. Вони пояснюють присутність необхідністю забезпечити безпеку.

Зазначимо, з 1 листопада у Косові набула чинності заборона на сербські реєстраційні знаки. За новими правилами після 21 квітня 2023 року косовська влада конфіскуватиме автомобілі з сербськими номерами.

У зв'язку з цим у листопаді знову загострилася ситуація, і Сербія перевела армію в режим підвищеної бойової готовності. Лідер косовських сербів Горан Ракіч заявив, що серби вийдуть з усіх інститутів влади Косова, зокрема з органів правосуддя та поліції доти, доки Косово не відкличе рішення про заборону сербських номерів.

Раніше повідомлялось, що сили НАТО готові запобігти ескалації конфлікту між Сербією та Косово.

Теги: Сербія Косово

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