В Україні сподіваються незабаром погодити нову дату візиту Помпео



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Держсекретар США Майк Помпео відклав візит до України

Вадим Пристайко зазначив, що з повагою сприймає рішення держсекретаря США відкласти візит до Києва

В Україні очікують незабаром погодити нову дату візиту державного секретаря США Майка Помпео до Києва. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у Twitter.

«Я з повагою сприймаю рішення державного секретаря Майка Помпео відкласти його візит до України після атак на базу Операції «Непохитна рішучість» і Посольство США у Багдаді. Ми підтримуємо нашого стратегічного партнера - сили коаліції та дипломати мають бути убезпечені», - сказав міністр.

«Ми підтверджуємо нашу готовність вітати державного секретаря Майка Помпео в Україні, і ми очікуємо на погодження нових дат візит незабаром», - додав Пристайко.

Раніше держсекретар США Майк Помпео повідомив, що 2020 року відвідає Україну. Однак жодних подробиць і дату свого візиту глава американського Держдепу не повідомив.

Пізніше в Держдепартаменті підтвердили інформацію про те, що Майк Помео відвідає Україну. Його візит був запланований на 3 і 4 січня.

Згодом стало відомо, що візит Майка Помео перенесено.

У Держдепартаменті США пояснили, що перенесення зарубіжного туру держсекретаря Майка Помпео пов’язане з атакою на американське посольство в Іраку.