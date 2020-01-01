  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Помпео відклав візит до України

    • Розсилка
    <span>Держсекретар США Майк Помпео&nbsp;ухвалив рішення відкласти візит в Україну, який був запланований на 3 і 4 січня</span> - Помпео відклав візит до України
    Держсекретар США Майк Помпео ухвалив рішення відкласти візит в Україну, який був запланований на 3 і 4 січня

    Візит перенесений у зв'язку з протестами біля будівлі посольства США в Багдаді

    Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео ухвалив рішення відкласти візит в Україну, який був запланований на 3 і 4 січня. Про це повідомляє AFP.

    Наголошується, що візит був перенесений у зв'язку з протестами біля будівлі американського посольства в Багдаді.

    Раніше Міністерство закордонних справ Узбекистану повідомило, що Візит Майка Помео перенесено. При цьому зазначалося, що візит переноситься «на більш пізні терміни за взаємною домовленістю».

    В ефірі телеканалу Fox News Помпео припустив, що може перенести запланований візит в ряд країн, серед них в Україну та Узбекистану, з-за нападу на посольство США в Іраку.

    Раніше держсекретар США Майк Помпео повідомив, що 2020 року відвідає Україну. Однак жодних подробиць і дату свого візиту глава американського Держдепу не повідомив.

    Пізніше в Держдепартаменті підтвердили інформацію про те, що Майк Помео відвідає Україну. Його візит був запланований на 3 і 4 січня.

    США посольство Узбекистан Україна Майк Помпео
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ