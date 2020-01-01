Помпео відклав візит до України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Держсекретар США Майк Помпео ухвалив рішення відкласти візит в Україну, який був запланований на 3 і 4 січня

Візит перенесений у зв'язку з протестами біля будівлі посольства США в Багдаді

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео ухвалив рішення відкласти візит в Україну, який був запланований на 3 і 4 січня. Про це повідомляє AFP.

Наголошується, що візит був перенесений у зв'язку з протестами біля будівлі американського посольства в Багдаді.

Раніше Міністерство закордонних справ Узбекистану повідомило, що Візит Майка Помео перенесено. При цьому зазначалося, що візит переноситься «на більш пізні терміни за взаємною домовленістю».

В ефірі телеканалу Fox News Помпео припустив, що може перенести запланований візит в ряд країн, серед них в Україну та Узбекистану, з-за нападу на посольство США в Іраку.

Раніше держсекретар США Майк Помпео повідомив, що 2020 року відвідає Україну. Однак жодних подробиць і дату свого візиту глава американського Держдепу не повідомив.

Пізніше в Держдепартаменті підтвердили інформацію про те, що Майк Помео відвідає Україну. Його візит був запланований на 3 і 4 січня.