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В Ульяновську бунтують мобілізовані: налякані командири опечатали зброярні (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
В Ульяновську бунтують мобілізовані: налякані командири опечатали зброярні (відео)
Росіяни не хочуть іти вмирати за Путіна, та ще й безплатно
скріншот із відео

Рашисти від гріха подалі скасували заняття зі стрільби 

У Росії понад сотня мобілізованих у Чуваській Республіці влаштували бунт і відмовляються їхати на війну в Україну, поки не отримають обіцяні виплати. Силовики країни-терористки Росії, схоже, злякалися протестувальників, адже прийняли рішення скасувати заняття зі стрільби, а кімнати зі зброєю закрити та опечатати, повідомили російські ЗМІ.  

Надвечір протестувальники вийшли на вулицю і дебоширять.

 

Як стало відомо, через відмову військових припинити протести, до будівлі центру стягують підрозділи Росгвардії. 

Нагадаємо, раніше чоловіки заявили, що відмовляються їхати помирати заради Кремля доти, поки не отримають гроші. Російський уряд обіцяв усім одноразову виплату у розмірі 300 тис. рублів, проте грошей вони й досі не побачили.  

На опублікованому відео, можна побачити, як представниця військкомату заспокоює натовп, що особисто вона їм нічого не обіцяла, а обіцяні гроші ніхто їм виплачувати не буде. Жінка пояснила мобілізованим, дійсно у вересні члени КПРФ внесли законопроєкт до Держдуми РФ, який зобов'язував виплачувати одноразово 300 тис. карбованців усім покликаним у ЗС РФ після 21 вересня. Проте законопроєкт не пройшов навіть перше читання та був відхилений.

Раніше, 15 жовтня, в одній із військових частин Бєлгородської області Росії сталася стрілянина на полігоні.

Згодом повідомлялося, що причиною стрілянини на полігоні ЗС РФ у селищі Солоти Валуйківського району Бєлгородської області Росії стало небажання мобілізованих мусульман вирушати на війну проти України.

Нагадаємо, Кремль готує сюрприз росіянам: «Нужна будет полная мобилизация».

Теги: росія мобілізація росіяни жінка гроші відео

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