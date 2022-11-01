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«Нужна будет полная мобилизация»: Кремль готує сюрприз росіянам

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Нужна будет полная мобилизация»: Кремль готує сюрприз росіянам
У Держдумі не виключають нової мобілізації 
фото з відкритих джерел

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Депутат Держдуми країни-терористки Росії Віктор Соболєв припустив, що незабаром на території Росії може бути оголошена повна мобілізація. Про це пишуть російські ЗМІ. За його словами, для цього знадобиться новий указ кремлівського диктатора Володимира Путіна.  

«Якщо військові дії тільки на території України, я думаю, мобілізації, яка відбулася, буде досить. А якщо агресія з боку західних країн нарощуватиме зусилля проти Росії, безумовно, потрібна буде мобілізація. Але якщо обстановка розвиватиметься негативно, нам потрібна буде, напевно, вже не часткова, а повна мобілізація. І тоді, звичайно, буде новий указ», – заявив він.

Соболєв також переконує росіян, буцімто указ про завершення часткової мобілізації в країні-агресорці не потрібен. 

Нагадаємо, сьогодні у Росії розпочався осінній призов на військову службу. Він триватиме до 31 грудня. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на міноборони.

Міноборони планує призвати на строкову службу 120 тисяч людей.

Тим часом, в Україну прибуло вже 100 тис. російських мобілізованих. 

На думку аналітиків ISW, загалом 150 тис. мобілізованих військовослужбовців буде розгорнуто для бойових дій в Україні після завершення навчання. Водночас у війні в Україні російські загарбники не домагаються значного прогресу в районі Бахмута, Донецької області або деінде вздовж лінії фронту. І навіть завершена мобілізація у РФ не зможе виправити ситуацію. 

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Теги: мобілізація росія війна

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