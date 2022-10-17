Назвав Аллаха «боягузом»: ЗМІ оприлюднили можливу причину стрілянини під Бєлгородом

У ЗМІ зауважують, що конфлікт на полігоні почався з наміру трьох солдатів написати рапорт про те, що вони не хочуть служити

Причиною стрілянини на полігоні ЗС РФ у селищі Солоти Валуйківського району Бєлгородської області Росії стало небажання мобілізованих мусульман вирушати на війну проти України. Про це повідомляє видання ASTRA з посиланням на слова очевидця конфлікту.

Джерело розповіло каналу, що конфлікт на полігоні почався з наміру трьох солдатів – дагестанця, азербайджанця та адигейця – написати рапорт про те, що вони більше не хочуть служити. Вони пояснили свій намір тим, що це «не їхня війна».

За даними Astra, після цього підполковник зібрав усіх солдатів на полігоні та заявив, що це нібито «священна війна». У відповідь військовослужбовці таджицького походження наголосили, що священна війна – це війна мусульман проти невірних.

Тоді підполковник заявив, що «Аллах боягуз». Це роздратувало мусульман і тоді троє військових з Таджикистану сказали мусульманам відійти в бік. Після цього почали розстрілювати росіян. У виданні зауважують, що на місці інциденту загинуло 29 російських військових, серед яких є і командир.

Зауважимо, що Міноборони РФ повідомило лише про 11 загиблих та 16 постраждалих внаслідок стрілянини.

Видання також наводить імена стрільців.

«Я пам'ятаю, що тих, хто стріляв, звати: Бікзот - він старший сержант, другий Ануше, і третій молодший сержант Амі. Прізвищ я не пам'ятаю, молодший сержант Амі утік. А прапорщик Семенов двох зі стрільців вбив. Семенов у цей момент був у кімнаті, де зберігаються ящики з патронами, де нам їх видають. У нього свій бойовий пістолет, під час самої стрілянини він не був присутній, він почув, що відбувається, вийшов і розстріляв обох таджиків. Амі він влучив у плече, але той встиг утікти», – підсумував поранений.

Нагадаємо, 15 жовтня, невідомий відкрив стрілянину в одній із військових частин Бєлгородської області Росії. Оборонне відомство РФ розцінює стрілянину, як теракт.

Також у мережі з'явилися фото з полігону на якому сталася стрілянина.