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Закаєв пояснив, навіщо Путін випустив мільйон росіян, які тікали від мобілізації

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Закаєв пояснив, навіщо Путін випустив мільйон росіян, які тікали від мобілізації
Кремль позбувся протестного електорату 
фото з відкритих джерел

«З Росії після початку мобілізації виїхало приблизно 1 млн людей. Мені здається, це було зроблено спеціально» 

Із Росії з початку оголошення мобілізації виїхало приблизно 1 млн людей. На думку прем'єр-міністра Ічкерії за кордоном Ахмеда Закаєва, це було зроблено спеціально, щоб позбутися потенційно протестного електорату. Про це він сказав у розмові з «Главкомом».

«На мій погляд, сьогодні Путін рухається до ізоляції північнокорейським шляхом. Все, що пов'язувало його з Європою, а це енергоресурси перш за все, вже заблоковано. І чим далі, тим ще більше буде заблоковано», – вважає Закаєв.

А дозволивши виїзд росіянам за кордон, кремлівський диктатор Володимир Путін іще й позбувся громадян, які могли б виловити незгоду із кривавою політикою влади країни-терористки. 

Нагадаємо, днями повідомлялося, що список з понад мільйона росіян, яким був заборонений виїзд з Росії під час часткової мобілізації, тепер порожній.

Як відомо, сьогодні у Росії розпочався осінній призов на військову службу. Він триватиме до 31 грудня. Міноборони країни-терористки планує призвати на строкову службу 120 тисяч людей.

Раніше стало відомо, що база даних прикордонної служби значно збільшилась після оголошення часткової мобілізації у Росії. Близько мільйона людей перебувають у базі прикордонної служби РФ. Цим людям заборонено залишати країну через мобілізацію.

Через кілька днів після оголошення мобілізації у базу було додано близько 400 тис. осіб. З часом база поповнювалася.

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Теги: диктатор путін мобілізація росія

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