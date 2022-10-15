У Бєлгородській області РФ у військовій частині сталася стрілянина. Є загиблі (оновлено)

У Бєлгородській області мобілізовані відкрили вогонь по своїх

За даними ЗМІ, стріляли троє військових, двоє з яких були вбиті на місці, а один втік

Невідомий сьогодні, 15 жовтня, відкрив стрілянину в одній із військових частин Білгородської області Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За інформацією Sota, стрілянина сталася на полігоні у селищі Солоті. На цьому полігоні раніше знаходилося понад 100 осіб із Брянської області, які категорично відмовлялися від відправлення під Лиман. Військове керівництво понад тиждень намагалося вмовити їх вирушити на бойові позиції.

За даними видання, мова може йти про 22 убитих та 16 поранених: при цьому стріляли троє військових, двоє з яких були вбиті на місці, а один втік.

Разом з тим за інформацією ЗМІ, у Міноборони РФ підтвердили стрілянину у військовій частині. За офіційною версією, на полігоні Західного військового округу в Білгородській області двома громадянами однієї з країн СНД здійснено терористичний акт. На заняттях із добровольцями терористи обстріляли особовий склад підрозділу. В результаті 11 людей загинули, 15 постраждали. Вогнем у відповідь знищені двоє стрільців.

Нагадаємо, 14 жовтня повідомлялося, що жителі російського Бєлгорода знову почули гучні вибухи. Після вибухів у місті спалахнула пожежа. ЗМІ повідомляють, що рашисти запускали ракети по Харкову, але ті вирішили зробити «жест доброї волі» і приземлитись в Бєлгороді.

Додамо, увечері 13 жовтня губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков поінформував, що в Октябрському ЗСУ підірвали склад із боєприпасами, внаслідок чого відбулася їхня детонація. Гладков заявив, що жертв і постраждалих немає, та пообіцяв організувати евакуацію місцевих жителів.

11 жовтня у Бєлгородській області горіла підстанція та зникло світло.