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    У світі

    В уряді Японії запевнили у незмінності позиції щодо невизнання анексії Криму

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    Уряд Японії підтримував і надалі підтримуватиме територіальну цілісність та суверенітет України, - японський урядовець - В уряді Японії запевнили у незмінності позиції щодо невизнання анексії Криму
    Уряд Японії підтримував і надалі підтримуватиме територіальну цілісність та суверенітет України, - японський урядовець

    Уряд Японії не визнає анексії Криму Російською Федерацією, - Суґа

    Позиція уряду Японії щодо невизнання анексії українського Криму Росією залишається незмінною. Про це заявив генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Йосіхіде Суґа на прес-конференції у Токіо 18 березня, повідомляє «Укрінформ».

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    «Уряд Японії підтримував і надалі підтримуватиме територіальну цілісність та суверенітет України і не визнає анексії Криму Російською Федерацією», - заявив він і підкреслив, що у цій позиції немає ніяких змін.

    Суґа також додав, що уряд Японії продовжуватиме співпрацю з країнами «Великої сімки» та міжнародної спільноти з цього приводу.

    Як повідомлялося, Росія анексувала український Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Президент Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до РФ.

    Україна і більшість країн світу не визнали результати голосування на «референдумі» і засудили незаконні дії Росії та запровадили економічні санкції.

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