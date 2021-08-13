  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    В Японії 200 тисяч людей евакуюють через зливи

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Японії 200 тисяч людей евакуюють через зливи - В Японії 200 тисяч людей евакуюють через зливи
    В Японії 200 тисяч людей евакуюють через зливи
    Фото: Kyodo/Reuters

    Жителям районів, з яких може бути небезпечно евакуюватися, слід переміститися на верхні поверх

    В Японії, в префектурах Нагасакі і Кумамото на острові Кюсю, 200 тисяч осіб отримали припис евакуюватися через сильні зливи, повідомляє телеканал NHK.

    «Люди повинні ховатися в безпечних місцях. Жителям районів, з яких може бути небезпечно евакуюватися, слід переміститися на верхні поверхи і залишатися в кімнатах далеко від схилів», – зазначено в повідомленні японського Національного метеорологічного агентства.

    За 48 годин на Нагасакі, в районі гори Ундзен випало 641,5 міліметр опадів, 487,5 міліметрів випали в місті Симабара, а також 444 міліметра в місті Амакуса в сусідній префектурі Кумамото.

    Метеорологи повідомляють, що сильні дощі незабаром почнуться в префектурах Хіросіма і Сімане, розташованих на заході найбільшого острова Японії, Хонсю.

    В адміністрації префектури Хіросіма заявили, що рівень небезпеки для населення максимальний, очікується, що дощі можуть завдати «непоправної шкоди, якого не бачили десятиліттями». У місті Кітахіросіма, за даними Національного метеорологічного агентства Японії, за три години випало 140 мм опадів.

    При п'ятому, максимальному рівні небезпеки, жителям забороняється пересування по вулиці крім як для евакуації. У префектурах Хіросіма, Фукуока, Сага, Нагасакі, Кумамото, Оіта і Кагосіма 2,82 млн осіб зобов'язані покинути місця можливого підтоплення та сході селевих потоків, прибути і розміститися в центрах евакуації.

    Також майже по всьому Кюсю і на заході Хонсю діє попередження про грязьових зсувах.

    Теги: стихійні лиха Японія негода населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Японії 200 тисяч людей евакуюють через зливи