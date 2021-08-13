В Японії 200 тисяч людей евакуюють через зливи

Жителям районів, з яких може бути небезпечно евакуюватися, слід переміститися на верхні поверх

В Японії, в префектурах Нагасакі і Кумамото на острові Кюсю, 200 тисяч осіб отримали припис евакуюватися через сильні зливи, повідомляє телеканал NHK.

«Люди повинні ховатися в безпечних місцях. Жителям районів, з яких може бути небезпечно евакуюватися, слід переміститися на верхні поверхи і залишатися в кімнатах далеко від схилів», – зазначено в повідомленні японського Національного метеорологічного агентства.

За 48 годин на Нагасакі, в районі гори Ундзен випало 641,5 міліметр опадів, 487,5 міліметрів випали в місті Симабара, а також 444 міліметра в місті Амакуса в сусідній префектурі Кумамото.

Метеорологи повідомляють, що сильні дощі незабаром почнуться в префектурах Хіросіма і Сімане, розташованих на заході найбільшого острова Японії, Хонсю.

В адміністрації префектури Хіросіма заявили, що рівень небезпеки для населення максимальний, очікується, що дощі можуть завдати «непоправної шкоди, якого не бачили десятиліттями». У місті Кітахіросіма, за даними Національного метеорологічного агентства Японії, за три години випало 140 мм опадів.

При п'ятому, максимальному рівні небезпеки, жителям забороняється пересування по вулиці крім як для евакуації. У префектурах Хіросіма, Фукуока, Сага, Нагасакі, Кумамото, Оіта і Кагосіма 2,82 млн осіб зобов'язані покинути місця можливого підтоплення та сході селевих потоків, прибути і розміститися в центрах евакуації.

Також майже по всьому Кюсю і на заході Хонсю діє попередження про грязьових зсувах.