Експерт пояснив, чому зниження ціни на газ – це крок до бідності

Президент інвестиційної групи «Універ» Тарас Козак: Зниження ціни на газ для населення – великий крок до бідності в Україні

Президент інвестиційної групи «Універ» Тарас Козак: Зниження ціни на газ для населення – великий крок до бідності в Україні

Відомий економіст пояснив парадокс зниження тарифів на газ

У разі зниження вартості газу для населення Україна не зможе отримати транші від Міжнародного валютного фонду, який вимагає ринкових цін. У підсумку влада буде змушена залучати дорогі кредити, а дефіцит бюджету збільшиться. Таку думку висловив у Facebook енергетичний експерт, президент інвестиційної групи «Універ» та депутат Київради Тарас Козак.

За його словами, зменшення тарифу на газ для населення – великий «крок до бідності» в Україні.

Експерт нагадав, що при підвищенні ринкових цін на газ в світі Україна повинна допомагати населенню за допомогою виплат субсидій. При цьому вартість комунальних платежів для бідних сімей не повинна перевищувати 15% від їх доходу.

«Зниженням ціни на газ для побутових потреб нижче ринкового рівня Україна порушує свої зобов'язання. МВФ це не сподобається, і про наступний транш фонду можна буде забути. Тобто, Україна не отримає дешеве фінансування ні від МВФ, ні від інших західних партнерів (ЄС, Світовий банк і т.д.)», – написав Козак.

При цьому, за його словами, «закривати» дефіцит бюджету будуть кредитами під високі відсотки. Якщо додати сюди корупцію і олігархів, то ситуація тільки погіршуватиметься.

«Хто оплатить ці витрати держави? Пересічні українці своїми податками і уповільненим ростом економіки. Менші пенсії, менші зарплати вчителів і лікарів - менші доходи маленьких українців ... Такий ось парадокс: дешевий газ – бідніші українці», – резюмував експерт.

До слова, «Нафтогаз» запустив тарифний план «Комфортний сезон»: яка ціна та умови.

Раніше ексміністр фінансів спрогнозував, що взимку тариф на газ зросте до 70%.

Нагадаємо, газопостачальні компанії оприлюднюють свої цінники на серпень. Як і три попередні місяці, у серпні річні фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.