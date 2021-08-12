Окупований півострів заливають дощі: затоплено трасу до «кримського мосту»

Окупанти оголосили штормове попередження на два дні – 13 і 14 серпня

Сьогодні, 12 серпня, ускладнено рух трасою «Таврида» в окупованому Росією Криму. Як пише «Крим.Реалії», окупанти пояснили підтоплення «рясними опадами».

Об'їзд організували за напрямком село Леніне-село Іллічова.

Окупанти оголосили штормове попередження на два дні – 13 і 14 серпня через прогноз про погіршення погодних умов на сході півострова.

Трасса (с) Таврида

нау

Сделано Ротенбергом с любовью к деньгам дорогих россиян. pic.twitter.com/EgWCeKAd8u — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) August 12, 2021

Як відомо, так звана федеральна траса «Таврида» йде від «кримського мосту» на сході півострова через центральний Крим в Севастополь. Її побудували росіяни після окупації.

Нагадаємо, сьогодні глава МЗС Росії Лавров приїхав до окупованого Криму, але злива змінила його плани.

До слова, Україна повідомить в Гаагу про злочини в окупованому Криму.

Також Україна нагадала Росії про виплату репарації за анексію Криму.

Як відомо, президент Володимир Зеленський переконаний, що Крим звільниться від окупації, і всі його жителі повернуться додому – питання тільки часу.

До слова, окупанти визнали: без України Крим недієздатний. Обіцяють судитися за воду, електрику та їжу.

Нагадаємо, Росія подала позов проти України до Європейського суду з прав людини, в якому, зокрема, звинуватила українську сторону в катастрофі рейсу МН17.

У генпрокуратурі РФ заявили, що подана Росією на Україну скарга стосується цілого ряду «порушень». Зокрема, «водної блокади» окупованого Криму та подій під час Євромайдану.

Відомо, що розгляд скарги Російської Федерації до ЄСПЛ займе роки.