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    У світі

    Вантажівка з 39 трупами: В’єтнам відправляє у Британію робочі групи

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    23 жовтня&nbsp;в Британії виявили вантажівку з 39 трупами&nbsp;з В'єтнаму - Вантажівка з 39 трупами: В’єтнам відправляє у Британію робочі групи
    23 жовтня в Британії виявили вантажівку з 39 трупами з В'єтнаму

    Прем’єр віддав розпорядження міністерству громадської безпеки та МЗС В'єтнаму негайно відрядити робочі групи на чолі з керівниками відомств

    Прем'єрміністр В'єтнаму розпорядився відрядити робочі групи до Великої Британії у зв'язку з виявленням тіл громадян цієї азійської країни у вантажівці, що перевозила нелегалів.

    Про це повідомляє агенство «Сіньхуа».

    «Прем'єрміністр В'єтнаму Нгуєн Суан Фук надіслав співчуття сім'ям жертв і розпорядився негайно направити робочі групи до Великої Британії у зв'язку з повідомленнями про те, що серед людей, загиблих у вантажівці в британському графстві Ессекс, були громадяни В'єтнаму», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що Нгуєн Суан Фук віддав розпорядження міністерству громадської безпеки та МЗС В'єтнаму негайно відрядити робочі групи на чолі з керівниками цих відомств - з метою провести тісну роботу з британською владою.

    Глава в'єтнамського уряду також дав вказівку місцевій владі вжити відповідних заходів, аби забезпечити сім'ям жертв належну допомогу.

    Нагадаємо, що 23 жовтня в Англії виявили вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Інспектор поліції графства Ессекс Ендрю Марінер розповів, що співробітниками правоохоронних органів відразу ж був затриманий водій вантажівки. Ним виявився 25-річний чоловік з Північної Ірландії.

    Британська поліція встановила, що усі 39 загиблих, тіла яких знайшли у вантажівці в графстві Ессекс, були громадянами В'єтнаму.

    Посольство Болгарії в Лондоні, повідомило, що буде співпрацювати з британською владою по справі про 39 тілах. Британська поліція попередила, що ідентифікація тіл займе багато часу.

    У Міністерстві закордонних справ Болгарії тоді повідомили, що шведську вантажівку Scania зареєстрована у болгарському чорноморському портовому місті Варна компанією, яка належить жінці з Ірландії.

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