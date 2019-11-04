Вантажівка з 39 трупами: В’єтнам відправляє у Британію робочі групи



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23 жовтня в Британії виявили вантажівку з 39 трупами з В'єтнаму

Прем’єр віддав розпорядження міністерству громадської безпеки та МЗС В'єтнаму негайно відрядити робочі групи на чолі з керівниками відомств

Прем'єрміністр В'єтнаму розпорядився відрядити робочі групи до Великої Британії у зв'язку з виявленням тіл громадян цієї азійської країни у вантажівці, що перевозила нелегалів.

Про це повідомляє агенство «Сіньхуа».

«Прем'єрміністр В'єтнаму Нгуєн Суан Фук надіслав співчуття сім'ям жертв і розпорядився негайно направити робочі групи до Великої Британії у зв'язку з повідомленнями про те, що серед людей, загиблих у вантажівці в британському графстві Ессекс, були громадяни В'єтнаму», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Нгуєн Суан Фук віддав розпорядження міністерству громадської безпеки та МЗС В'єтнаму негайно відрядити робочі групи на чолі з керівниками цих відомств - з метою провести тісну роботу з британською владою.

Глава в'єтнамського уряду також дав вказівку місцевій владі вжити відповідних заходів, аби забезпечити сім'ям жертв належну допомогу.

Нагадаємо, що 23 жовтня в Англії виявили вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Інспектор поліції графства Ессекс Ендрю Марінер розповів, що співробітниками правоохоронних органів відразу ж був затриманий водій вантажівки. Ним виявився 25-річний чоловік з Північної Ірландії.

Британська поліція встановила, що усі 39 загиблих, тіла яких знайшли у вантажівці в графстві Ессекс, були громадянами В'єтнаму.

Посольство Болгарії в Лондоні, повідомило, що буде співпрацювати з британською владою по справі про 39 тілах. Британська поліція попередила, що ідентифікація тіл займе багато часу.

У Міністерстві закордонних справ Болгарії тоді повідомили, що шведську вантажівку Scania зареєстрована у болгарському чорноморському портовому місті Варна компанією, яка належить жінці з Ірландії.