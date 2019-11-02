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    У світі

    39 трупів у рефрижеторі. Влада Британії повідомила нові деталі

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    Наразі поліція не може оголосити імені жодної жертви, яку знайшли у вантажівці - 39 трупів у рефрижеторі. Влада Британії повідомила нові деталі
    Наразі поліція не може оголосити імені жодної жертви, яку знайшли у вантажівці

    Правоохоронці продовжують працювати над розслідуванням злочину та ідентифікацією жертв

    Британська поліція встановила, що усі 39 загиблих, тіла яких знайшли у вантажівці в графстві Ессекс, були громадянами В'єтнаму.

    Про це йдеться у повідомленні поліції графства.

    «Наразі ми вважаємо, що жертвами є громадяни В'єтнаму, і ми контактуємо з урядом В'єтнаму. Ми безпосередньо контактуємо з низкою сімей у В'єтнамі та Великій Британії, і ми вважаємо, що ми визначили сім’ї деяких жертв, подорож яких закінчилася трагедією на наших берегах», – заявляють поліцейські.

    Правоохоронці зазначили, що продовжують працювати над розслідуванням злочину та ідентифікацією жертв.

    Дані збираються у багатьох юрисдикціях по всьому світу, тому наразі поліція не може оголосити імені жодної жертви.

    Раніше повідомлялося, що усі загиблі були громадянами Китаю.

    Нагадаємо, що 23 жовтня в Англії виявили вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Інспектор поліції графства Ессекс Ендрю Марінер розповів, що співробітниками правоохоронних органів відразу ж був затриманий водій вантажівки. Ним виявився 25-річний чоловік з Північної Ірландії.

    Посольство Болгарії в Лондоні, повідомило, що буде співпрацювати з британською владою по справі про 39 тілах. Британська поліція попередила, що ідентифікація тіл займе багато часу.

    У Міністерстві закордонних справ Болгарії тоді повідомили, що шведську вантажівку Scania зареєстрована у болгарському чорноморському портовому місті Варна компанією, яка належить жінці з Ірландії.

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