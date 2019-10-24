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    Вантажівка з 39 трупами: у поліції Британії розповіли подробиці

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    Вантажівка з 39 трупами: у поліції Британії розповіли подробиці

    Поліцейські виявили контейнер вночі приблизно за 30 кілометрів на схід від Лондона

    Британська поліція заявляє, що вантажівка з 39 тілами, виявленими в англійському графстві Ессекс, в’їхала у Велику Британію із Зебрюгге (Бельгія) через англійський порт Пурфліт.

    Про це інформує BBC.

    Раніше поліція графства повідомляла, що вантажівка прибула з Болгарії, а у Британію потрапила через порт Холіхед 19 жовтня.

    Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов, тим часом, заявив, що його країна не має відношення до інциденту з виявленими у Великій Британії тілами.

    Виступаючи на телеканалі BTV, Борисов заявив, що вантажівка, в якій знайшли тіла, не в’їжджала в країну від часу своєї реєстрації там.

    За словами Борисова, вантажівка була зареєстрована в Болгарії громадянкою Ірландії в 2017 році, тоді залишила країну і більше туди не поверталася.

    Як заявив Борисов, Болгарія співпрацює з владою Великої Британії у розслідуванні справи.

    23 жовтня поліція Британії повідомила про виявлення в англійському графстві Ессекс у контейнері вантажівки тіл 39 загиблих людей.

    Поліцейські виявили контейнер вночі приблизно за 30 кілометрів на схід від Лондона.

    На місце прибули співробітники екстренних служб, вони оголосили про смерть 38 дорослих й одного підлітка, які були в контейнері вантажівки.

    За підозрою у вбивстві затримали водія, 25-річного вихідця з Північної Ірландії.

    Тіла наразі не вдалося ідентифікувати.

    У поліції не уточнювали, чи були загиблі нелегальними мігрантами.

    Бельгія вантажівки смерть Болгарія Велика Британія поліція порт
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