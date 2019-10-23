Страшна знахідка: у вантажівці в Британії знайшли 39 мертвих людей



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Тіла 39 людей знайшли у вантажівці в індустріальному парку Вотеглейд графства Ессекс

Поліція повідомляє, що вантажівка приїхала до Англії з Болгарії в суботу

В англійському графстві Ессекс у контейнері вантажівки знайшли тіла 39 загиблих людей. Про це повідомляє поліція графства.

Поліцейські виявили контейнер вночі у місті Грейс. На місце прибули співробітники екстренних служб, вони оголосили про смерть 38 дорослих та одного підлітка, які знаходилися у контейнері вантажівки.

За підозрою у вбивстві затримали водія, 25-річного вихідця з Північної Ірландії.

«Це трагічний інцидент, в результаті якого втратили життя багато людей. Розслідування триває», – зазначив головний суперінтендант поліції Ессексу Ендрю Мерінер. Він додав, що зараз поліція намагається ідентифікувати жертв, але це може зайняти багато часу.

За словами Мерінера, поліція вважає, що вантажівка прибула з Болгарії, а у Британія потрапила через порт Холіхед 19 жовтня.

У поліції не уточнювали, чи були загиблі нелегальними мігрантами.