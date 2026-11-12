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Вартовий накричав та публічно присоромив міністра війни США разом з дружиною (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Вартовий накричав та публічно присоромив міністра війни США разом з дружиною (відео)
Вартовий миттєво відреагував на поведіну супроводу міністра біля меморіалу
фото: кадр з відео

Військовослужбовець Почесної варти нагадав Піту Гегсету та його супроводу про необхідність дотримуватися тиші біля могили Невідомого солдата

Міністр війни США Піт Гегсет та його супровід потрапили в незручну ситуацію під час церемонії на Арлінгтонському національному цвинтарі. Військовослужбовець Почесної варти різко зробив їм зауваження через сміх біля могили Невідомого солдата. Інцидент стався 11 листопада під час заходів до Дня ветеранів, відповідні кадри публікують американські медіа, пише «Главком».

Після офіційної церемонії Гегсет разом із дружиною та помічниками фотографувався на сходах біля меморіалу. Коли група почала відходити, хтось із присутніх голосно засміявся.

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Реакція вартового була миттєвою: він зупинився та гучно нагадав відвідувачам про правила поведінки на території меморіалу.

«Усі відвідувачі повинні весь час підтримувати атмосферу тиші та поваги!» – наголосив військовослужбовець.

Пентагон підтримав дії військовослужбовця. Речник відомства Шон Парнелл заявив, що вартовий цілком доречно нагадав присутнім про необхідність належної поведінки у місці, яке має особливе значення для американців.

За інформацією видання, інцидент стався наступного дня після спроби оголосити Гегсету імпічмент. Водночас сам міністр поки публічно не відреагував на зауваження вартового.

Варто нагадати, що Піт Гегсет, який після торішнього призначення в межах ребрендингу армії почав називати себе «військовим міністром», може повторити долю Вільяма Белнапа – єдиного в історії цивільного керівника американських збройних сил, якому Конгрес оголосив імпічмент у 1876 році.

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Теги: США Пентагон Піт Гегсет

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