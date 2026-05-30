США беруть уроки війни в України: Гегсет розкрив, що саме зацікавило Пентагон

США адаптують оборонний бюджет, $56 млрд підуть на масштабування безпілотних систем

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує інвестувати $56 млрд на розвиток безпілотних технологій і набирається досвіду в України. Як інформує «Главком», про це заявив глава Пентагону Піт Гегсет, виступаючи на міжнародному форумі «Діалог Шангрі-Ла» у Сінгапурі.

«У бюджеті президента Трампа на 2027 рік ви побачите інвестиції у розмірі $56 млрд у домінування у сфері дронів», – сказав він.

За словами Гегсета, США активно вивчають досвід України щодо застосування безпілотників, приділяючи особливу увагу здатності швидко нарощувати виробництво та адаптувати технології.

«Ми продовжуємо вчитися на тому, що Україна зробила на полі бою. Це наш пріоритет у подальшому розвилку. Ми маємо бути не лише на рівні, а й найкращими у світі. Йдеться не про те, щоб мати надскладні системи, а про здатність масштабувати їх, швидко адаптуючись, тиждень за тижнем. Саме так швидко змінюються дронові технології», – зазначив глава Пентагону.

Гегсет додав, що Сполучені Штати мають намір розвивати як передові автономні системи, так і масові недорогі безпілотники, які довели свою ефективність у сучасних конфліктах.

Нагадаємо, українська армія стала найдосвідченішою бойовою силою в Європі, а її досвід із дронами та оборонним виробництвом кардинально переосмислює стратегію НАТО.

Україна вже виробляє дрони у промислових масштабах: у 2026 році планується випустити понад 7 мільйонів безпілотників – майже вдвічі більше, ніж у 2025-му. Bloomberg раніше писав, що українські дрони та стартапи вже змінили світову воєнну стратегію, а Пентагон запустив власну версію платформи Brave1.