Міністру оброни США загрожує імпічмент

Дональд Трамп пообіцяв підтримувати Піта Гегсета навіть у разі оголошення імпічменту

Міністр оборони США Піт Гегсет, який після торішнього призначення в межах ребрендингу армії почав називати себе «військовим міністром», може повторити долю Вільяма Белнапа – єдиного в історії цивільного керівника американських збройних сил, якому Конгрес оголосив імпічмент у 1876 році. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Конгресмен-республіканець від Кентуккі Томас Массі подав вісім статей імпічменту проти Гегсета, запустивши дводенний термін до ймовірного голосування в Палаті представників. Очільника Пентагону звинувачують у «тяжких злочинах та проступках», зокрема у веденні війни проти Ірану без дозволу Конгресу та зловживанні владою. Серед претензій – порушення права на свободу слова сенатора-демократа Марка Келлі, якого торік Гегсет звинуватив у підбурюванні до заколоту після закликів до військових не виконувати незаконні накази.

Массі висловив побоювання, що керівництво республіканців спробує уникнути розгляду питання по суті за допомогою процедурного клопотання, проте наполіг на повноцінному голосуванні. Також він застеріг, що в січні, коли після перемоги на проміжних виборах контроль над Конгресом перейде до демократів, на Гегсета чекають значно жорсткіші слухання та судові процеси, тому порадив президенту Дональду Трампу замінити міністра вже зараз. За даними джерел у Конгресі, резолюція має шанси набрати достатню кількість голосів у Палаті представників, але її затвердження в Сенаті, де потрібні дві третини голосів (а республіканці утримують 53 місця зі 100), є малоймовірним.

Сам Гегсет запевняє, що не піде у відставку, як це колись зробив звинувачений у хабарництві Белнап, і не хвилюється через голосування. Він порівняв свою ситуацію з двома імпічментами Трампа, наголосивши, що ця тактика не спрацює.

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Reuters рішуче захистив очільника Пентагону, вказавши на військову кампанію в Ірані (яка наразі зайшла в глухий кут) та січневий рейд спецназу у Венесуелі, де було повалено президента Ніколаса Мадуро. Трамп пообіцяв підтримувати Гегсета навіть у разі оголошення імпічменту, а конгресмена Массі назвав «безнадійним невдахою». Справедливість ініціативи відкинув і держсекретар та радник із нацбезпеки Марко Рубіо, похваливши роботу міністра. Спікер Палати представників Майк Джонсон також виступив проти, зазначивши, що імпічмент під час воєнних дій за кордоном стане поганим сигналом для союзників і ворогів.

Натомість демократи активно підтримали відсторонення міністра: лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс схвалив ініціативу про імпічмент, а сенатор Чак Шумер заявив, що Сенат має судити Гегсета за незаконне ведення війни всупереч Конституції. Демократи також пообіцяли розслідувати звільнення голови Об'єднаного комітету начальників штабів та інших топпосадовців.

Крім того, частина республіканців стурбована тим, що подальше перебування Гегсета на посаді та його напружені відносини з Конгресом можуть заблокувати ухвалення оборонного пакета адміністрації Трампа на $1,5 трлн.

Як відомо, міністр війни США Піт Гегсет різко розкритикував ініціативу свого імпічменту, звинувативши представників Демократичної партії та конгресмена-республіканця Томаса Массі у спробі усунути його з посади. Очільник Пентагону назвав дії опонентів політичним театром і заявив, що їхні плани зазнають невдачі.