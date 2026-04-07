Демократи вимагають імпічменту Гегсета через війну з Іраном

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Очільник Пентагону публічно виступає за жорсткі військові дії проти Ірану
Демократка Яссамін Ансарі повідомила, що внесе подання про імпічмент міністра війни США наступного тижня

Демократка з Палати представників Яссамін Ансарі заявила, що має намір ініціювати резолюцію про імпічмент міністра війни Піта Гегсета. Причиною цьому є його дії під час військової операції США проти Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

«Гегсет робить необачні кроки, які ставлять під загрозу життя американських солдатів, а також неодноразово порушує військові правила. Через це він повинен бути відсторонений від посади та пройти процедуру імпічменту», – стверджує Ансарі.

Представниця Демократичної партії закликала уряд застосувати 25-ту поправку до Конституції США, щоб усунути американського президента Дональда Трампа з посади через його «необачні заяви» про війну. «25-та поправка створена не дарма, і Кабінет міністрів має її застосувати. Від цього залежить безпека американських військ, життя іранського народу та стабільність нашої світової системи», – каже вона.

Після відставок міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем і генерального прокурора Пем Бонді, Гегсет опинився під сильною критикою демократів. Опитування показують, що його популярність серед членів адміністрації Трампа низька, а зростання витрат на конфлікт з Іраном ще більше підриває його репутацію.

Як пише видання, з огляду на те, що республіканці контролюють обидві палати Конгресу, а для засудження посадовця через імпічмент у Сенаті потрібно дві третини голосів, ініціатива Ансарі навряд чи матиме реальний успіх. Також майже немає шансів, що адміністрація Трампа, де більшість лояльна до нього, застосує 25-ту поправку.

Як відомо, це не перша спроба ініціювати імпічмент міністра війни. Раніше відповідну ініціативу висував конгресмен Шрі Танедар, однак вона так і не дійшла до голосування.

Нагадаємо, через місяць після початку військової кампанії проти Ірану роль міністра оборони Піта Гегсета в адміністрації Дональда Трампа стала максимально чіткою: він є головним публічним захисником рішень президента та «обличчям» Пентагону на телебаченні.

Раніше міністр війни США Піт Гегсет відправив у відставку начальника штабу армії США Ренді Джорджа. Офіційне підтвердження надав речник Пентагону Шон Парнелл, зазначивши, що 41-й очільник штабу «негайно залишає посаду». Хоча термін повноважень Джорджа, призначеного ще Джо Байденом, мав тривати до 2027 року, нова адміністрація вирішила замінити його на більш лояльну фігуру.

За даними джерел CBS News, причиною такого рішення стало бажання Гегсета бачити на цій ключовій посаді людину, яка беззаперечно втілюватиме стратегічне бачення президента Дональда Трампа та керівництва Пентагону. Ренді Джордж, 61-річний ветеран воєн у Перській затоці, Афганістані та Ірані, раніше обіймав посаду помічника ексглави Міноборони Ллойда Остіна, що, ймовірно, стало додатковим фактором для його усунення в межах кадрових чисток.

