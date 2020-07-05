У США автомобіль в'їхав у натовп протестувальників, загинула людина



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У суботу в Сіетлі пройшла акція протесту проти расизму та на підтримку прав жінок, під час якої автомобіль в'їхав у натовп

Двадцятичотирирічна жителька Сіетла Саммер Тейлор померла в медичному центрі, ще одна жінка перебуває у тяжкому стані

У США у місті Сіетл, штат Вашингтон, під час акції протесту автомобіль в'їхав у натовп протестувальників, у результаті події одна людина загинула, ще одна отримала серйозні травми. Про це повідомляє газета Seattle Times.

Зазначається, що в суботу в Сіетлі пройшла акція протесту проти расизму та на підтримку прав жінок, під час якої автомобіль в'їхав у натовп.

«Водій був затриманий. Двадцятичотирирічна жителька Сіетла Саммер Тейлор померла в медичному центрі Harborview, ще одна учасниця демонстрацій, 32-річна Діаз Лав з Портленда, штат Орегон, знаходиться у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у США протестувальники спалили американський прапор біля Білого Дому у Вашингтоні після виступу президента країни Дональда Трампа з промовою з нагоди Дня незалежності США.

Раніше демонстранти знесли черговий пам’ятник Колумбу.

Як повідомлялося, десятки міст США охоплені акціями протесту, що супроводжуються заворушеннями. Вони почалися після смерті в Міннеаполісі темношкірого Джорджа Флойда, який помер після грубого арешту.

Протести проти расизму все частіше призводять до осквернення і знищення пам'ятників історичним постатям. Так, в червні був знесений пам'ятник Колумбу місті Річмонд (штат Вірджинія).