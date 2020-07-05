Протестувальники у США знесли черговий пам'ятник Колумбу



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Пам'ятник знесли з постаменту та викинули у воду Фото: The Baltimore Sun

Учасники акції протесту з криками на тлі феєрверку на честь Дня незалежності США накинули мотузки на статую і скинули її з постаменту

В американському Балтіморі, штат Меріленд, протестувальники знесли з постаменту статую Христофора Колумба і викинули її у воду затоки.

Про це повідомляє місцеве видання The Baltimore Sun.

Учасники акції протесту з криками на тлі феєрверку на честь Дня незалежності США накинули мотузки на статую і скинули її з постаменту. Потім вони викотили її до берега і скинули у воду.

Статуя з мармуру була встановлена в 1984 році. Крім неї, в Балтіморі встановлені ще два пам'ятники Христофору Колумбу.

Як відомо, десятки міст США охоплені акціями протесту, що супроводжуються заворушеннями. Вони почалися після смерті в Міннеаполісі темношкірого Джорджа Флойда, який помер після грубого арешту.

Протести проти расизму все частіше призводять до осквернення і знищення пам'ятників історичним постатям. Так, в червні був знесений пам'ятник Колумбу місті Річмонд (штат Вірджинія).