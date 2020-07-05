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    У світі

    Протестувальники у США знесли черговий пам'ятник Колумбу

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    Пам'ятник знесли з постаменту та викинули у воду - Протестувальники у США знесли черговий пам'ятник Колумбу
    Пам'ятник знесли з постаменту та викинули у воду
    Фото: The Baltimore Sun

    Учасники акції протесту з криками на тлі феєрверку на честь Дня незалежності США накинули мотузки на статую і скинули її з постаменту

    В американському Балтіморі, штат Меріленд, протестувальники знесли з постаменту статую Христофора Колумба і викинули її у воду затоки.

    Про це повідомляє місцеве видання The Baltimore Sun.

    Учасники акції протесту з криками на тлі феєрверку на честь Дня незалежності США накинули мотузки на статую і скинули її з постаменту. Потім вони викотили її до берега і скинули у воду.

    Статуя з мармуру була встановлена в 1984 році. Крім неї, в Балтіморі встановлені ще два пам'ятники Христофору Колумбу.

    Як відомо, десятки міст США охоплені акціями протесту, що супроводжуються заворушеннями. Вони почалися після смерті в Міннеаполісі темношкірого Джорджа Флойда, який помер після грубого арешту.

    Протести проти расизму все частіше призводять до осквернення і знищення пам'ятників історичним постатям. Так, в червні був знесений пам'ятник Колумбу місті Річмонд (штат Вірджинія).

    історія США акція протест пам'ятник
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