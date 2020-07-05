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    У світі

    У Німеччині протестували байкери, яким хочуть заборонити їздити у неділю

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    <p>Проти заборони на&nbsp;пересування мотоциклів неділями та у святкові дні, виступає також міністр транспорту Німеччини</p> - У Німеччині протестували байкери, яким хочуть заборонити їздити у неділю

    Проти заборони на пересування мотоциклів неділями та у святкові дні, виступає також міністр транспорту Німеччини

    Фото: imago images

    Ініціатори акцій не розраховували на такий активний протест байкерів. У деяких містах він призвів до значних заторів

    У суботу, 4 липня, тисячі байкерів з усієї Німеччини виїхали на акції протесту проти заборони їзди у неділю та святкові дні.

    Як повідомляє DW, за подібну заборону висловився німецький бундесрат у травні.

    Мета ініціативи – знизити кількість шуму в населених пунктах. Передбачається, що місцева влада буде самостійно ухвалювати рішення про заборону.

    За даними видання, ініціатори акцій не розраховували на такий активний протест байкерів. У деяких містах він призвів до значних заторів.

    Найбільша демонстрація відбулася у Штутгарті, куди з’їхалися близько 10 тисяч байкерів. 7500 мотоциклістів приїхали протестувати до Вісбадена. У невеликому німецькому Фрідріхсгафені очікували близько тисячі осіб, а приїхали – близько 5 тисяч. У Мюнхені поліція заборонила велику демонстрацію байкерів, однак близько 6 тисяч осіб каталися містом.

    Видання зазначає, що проти заборони на пересування мотоциклів неділями та у святкові дні, виступає також міністр транспорту Німеччини Андреас Шойер. Він заявив, що влада на місцях і так може вживати заходів щодо захисту від шуму, наприклад, обмежувати проїзд деякими вулицями, тому нові заборони не потрібні. 

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