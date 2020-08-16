Вчені оприлюднили нову версію виникнення коронавірусу



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Вченим вдалося виявити записи лікаря, який лікував гірників з китайської провінції Юньнань

Існує ймовірність, що Covid-19 вже давно пристосувався до організму людини

Коронавірус міг адаптуватися до людського організму в Китаї ще в 2012 році. Нову версію виникнення інфекції представили вірусолог Джонатан Латем і біолог Еллісон Вілсон, пише The Sun.

За словами дослідників, їм вдалося виявити записи лікаря, який лікував гірників з китайської провінції Юньнань. Гірники до цього два тижні очищали шахту від фекалій кажанів. Медик писав, що у пацієнтів спостерігалися симптоми, характерні для коронавірусу, зокрема, сухий кашель, висока температура, болі в кінцівках і пневмонія. Кілька хворих в процесі лікування були підключені до апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), в результаті троє з шести робочих померли.

Пізніше зразки аналізів шахтарів відправили на дослідження в лабораторію в Вухані. Місцеві фахівці встановили, що всі пацієнти були заражені на коронавірус. Таким чином, вважають Латем і Вілсон, існує ймовірність, що Covid-19 вже давно пристосувався до організму людини.

Нагадаємо, з початку пандемії коронавірусу Covid-19 кількість інфікованих у світі станом на 08:00 неділі досягла 21 млн 459 тис. 699, збільшившись за добу на 376 тис. 601. Кількість жертв від пов’язаних з вірусом захворювань у світі склала 771 тис. 63, проти 764 тис. 683 станом на ранок суботи. У Сполучених Штатах станом на 08:00 неділі сумарно виявлено 5 млн 361 тис. 165 хворих, зростання за добу – 48 тис. 701, померли 169 тис. 481, що на 1 тис. 52 людини більше, ніж на ранок суботи, вилікувалися 1,8 млн.

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