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    Covid-19: у світі вже понад 21,4 млн інфікованих, померло від хвороби – 770 тисяч людей

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    <span>Жертвами коронаавірусу у світі стало 771 063 людини</span> - Covid-19: у світі вже понад 21,4 млн інфікованих, померло від хвороби – 770 тисяч людей
    Жертвами коронаавірусу у світі стало 771 063 людини

    Лідером за масштабом поширення вірусу залишаються США – кількість інфікованих там сягнула 5 361 165 осіб

    З початку пандемії коронавірусу Covid-19 кількість інфікованих у світі станом на 08:00 неділі досягла 21 млн 459 тис. 699, збільшившись за добу на 376 тис. 601, повідомив американський університет Джонса Гопкінса.

    Кількість жертв від пов'язаних з вірусом захворювань у світі склала 771 тис. 63, проти 764 тис. 683 станом на ранок суботи.

    У Сполучених Штатах станом на 08:00 неділі сумарно виявлено 5 млн 361 тис. 165 хворих, зростання за добу - 48 тис. 701, померли 169 тис. 481, що на 1 тис. 52 людини більше, ніж на ранок суботи, вилікувалися 1,8 млн.

    У Бразилії кількість інфікованих досягла 3 млн 317 тис. 96, що на 90 тис. 653 перевищило показник ранку суботи, померли 107 тис. 232 людини, зростання за добу на 1 тис. 742, вилікувані 2,6 млн.

    На третьому місці за кількістю хворих залишається Індія. За минулу добу кількість заражених досягла 2 млн 589 тис. 952, кількість летальних випадків - 49 тис. 980, одужали 1,86 млн.

    За кількістю померлих на третьому місці стоїть Мексика, де з початку пандемії жертвами коронавірусу стали 56 тис. 543 людини, заразилися 517 тис. 714.

    За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн жителів планети склав 98,7. У США на 1 млн населення померла 521 людина, Бразилії - 504, Індії - 36, Мексиці - 438.

    Спалах коронавірусної інфекції виник наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      89719
    • Одужали
      47430
    • Хворіють
      40245
    • Померли
      2044

    До слова, напередодні ВООЗ зафіксувала рекордний приріст хворих на Covid-19.

    Станом на ранок 16 серпня в Україні зафіксовано 1 637 нових випадків коронавірусу, це на 210 випадків менше, ніж учора (1 847 нових випадків на ранок 15 серпня).

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