Вчені повідомили, на якій відстані може передаватися Covid-19



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Поширенню коронавірусу на великі відстані сприяють такі чинники на підприємствах, як низька температура і недостатня подача свіжого повітря

Передача коронавірусу може відбуватися на відстані більше восьми метрів - дослідження

Німецькі вчені з’ясували, що передача коронавірусу може відбуватися на відстані більше восьми метрів. Про це повідомляє Центр дослідження інфекційних захворювань імені Гельмгольца (HZI) в п'ятницю, 24 липня.

Зазначається, що вчені вивчили причини спалаху Covid-19 у травні на м'ясокомбінаті в землі Північний Рейн-Вестфалія. На цьому підприємстві концерну Tönnies в окрузі Гютерсло заразилися понад 1,5 тисячі працівників. Всього було виявлено понад дві тисячі випадків зараження Covid-19, пов'язаних зі спалахом на м'ясокомбінаті.

Вчені реконструювали події, що відбулися на підприємстві, встановивши, що хвороба передавалася від однієї людини іншим «в радіусі більше восьми метрів». Поширення коронавірусу відбувалося головним чином в охолоджуваному приміщенні з циркуляцією повітря.

«Наше дослідження висвітлює інфікування SARS-CoV-2 в робочому просторі, де комбінація різних чинників уможливлює передачу коронавірусу на відносно великі відстані. Тепер виникає важливе питання про те, які умови дозволяють коронавірусу поширюватися на ще більших відстанях в інших сферах життя», - зазначила Мелані Брінкманн, професор Брауншвейзького технічного університету та керівник дослідницької групи HZI.

За словами професора Адама Грундхоффа, співавтора дослідження і керівника дослідницької групи Інституту експериментальної вірусології імені Генріха Петті (HPI), результати дослідження показали, що поширенню коронавірусу на великі відстані сприяють такі чинники на підприємствах, як низька температура і недостатня подача свіжого повітря.

«Досить імовірно, що ці фактори відіграють вирішальну роль у виникненні спалахів, які відбуваються на м'ясо- або рибопереробних підприємствах у всьому світі. Судячи з усього, в цих умовах для запобігання передачі інфекції недостатньо дотримання відстані від 1,5 до 3 метрів», - підкреслив він.

Нагадаємо, дослідники з Сингапуру прийшли до висновку, що імунні клітини людини здатні розпізнавати коронавірус після першого контакту з ними, навіть через роки. А це більш вагомий фактор імунітету, ніж наявність антитіл.

До відома, у світі станом на 24 липня підтверджено 15 445 043 випадків захворювання на коронавірус. Від цієї хвороби померли 632 173 особи, одужали 8 763 516 людей. Лідером за кількістю хворих залишаються США. Там - вже понад чотири мільйони випадків.

Коронавірус в Україні

Всього 62823

Одужали 34886

Хворіють 26366

Померли 1571

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Як вже відомо, в Україні за минулу добу на Covid-19 захворіло 972 особи.