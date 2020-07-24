В Україні коронавірусом заразилися понад вісім тисяч медиків



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Найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу серед медиків зафіксована у Львівській області — 959 осіб

На сьогодні 8 196 медиків заразилися коронавірусом

В Україні станом на 24 липня коронавірусом заразилися 8 196 медиків. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Зазначається, що найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у: Львівській області — 959, Чернівецькій — 697, Закарпатській — 639, Києві — 628 та Рівненській області.

У Центрі громадського здоров’я наголошують, що одним із засобів захисту медиків від Covid-19 є правильно підібрані засоби індивідуального захисту. Їх обирають з огляду на характер взаємодії з пацієнтом та потенційний шлях інфікування.

«Кожен медичний працівник повинен вміти користуватися засобами індивідуального захисту, оцінювати ризики та вирішувати, який саме засіб і коли застосовувати. Керівники закладів охорони здоров’я повинні організовувати навчання працівників та забезпечити їх необхідною кількістю засобів захисту», - зазначають в ЦГЗ.

Як повідомлялося, на сьогодні шість областей не готові до послаблення карантину. Це - Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Тернопільська області.

Коронавірус в Україні

Всього 62823

Одужали 34886

Хворіють 26366

Померли 1571

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До відома, в Україні станом на 24 липня за минулу добу ні захворіло 972 особи.

Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях.

Також зазначимо, що в Україні за добу госпіталізували 255 осіб, що хворіють на коронавірусну хворобу Covid-19, і це є новим антирекордом за весь час пандемії.



