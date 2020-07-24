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    Здоров'я

    В Україні коронавірусом заразилися понад вісім тисяч медиків

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    Найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу серед медиків зафіксована у Львівській області &mdash; 959 осіб - В Україні коронавірусом заразилися понад вісім тисяч медиків
    Найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу серед медиків зафіксована у Львівській області — 959 осіб

    На сьогодні 8 196 медиків заразилися коронавірусом

    В Україні станом на 24 липня коронавірусом заразилися 8 196 медиків. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

    Зазначається, що найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у: Львівській області — 959, Чернівецькій — 697, Закарпатській — 639, Києві — 628 та Рівненській області.

    У Центрі громадського здоров’я наголошують, що одним із засобів захисту медиків від Covid-19 є правильно підібрані засоби індивідуального захисту. Їх обирають з огляду на характер взаємодії з пацієнтом та потенційний шлях інфікування.

    «Кожен медичний працівник повинен вміти користуватися засобами індивідуального захисту, оцінювати ризики та вирішувати, який саме засіб і коли застосовувати. Керівники закладів охорони здоров’я повинні організовувати навчання працівників та забезпечити їх необхідною кількістю засобів захисту», - зазначають в ЦГЗ.

    Як повідомлялося, на сьогодні шість областей не готові до послаблення карантину. Це - Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Тернопільська області.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      62823
    • Одужали
      34886
    • Хворіють
      26366
    • Померли
      1571

    До відома, в Україні станом на 24 липня за минулу добу ні захворіло 972 особи

    Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях. 

    Також зазначимо, що в Україні за добу госпіталізували 255 осіб, що хворіють на коронавірусну хворобу Covid-19, і це є новим антирекордом за весь час пандемії. 


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