В Євросоюзі всі пасажири літаків відтепер носитимуть маски



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Також серед вимог до авіаперевезень - забезпечувати безпечну відстань, навіть якщо це призводить до довгих черг

Більшість авіакомпаній вже зобов'язують пасажирів носити маски під час посадки в літак і на борту літака, але діти часто звільняються від цієї вимоги

Міністри транспорту країн Європейського Союзу досягли угоди про санітарні заходи, що застосовуються до авіаперевезень, що здійснюються на континенті. Про це заявив німецький міністр транспорту Андреас Шоєр, повідомляє SudInfo.

Зазначається, що одним з головних правил буде обов'язкове носіння масок для обличчя усіма пасажирами віком від шести років.

«Інші заходи, прийняті під час наради з відеоконференції, включають зобов'язання частіше дезінфікувати літак, покращувати інформування пасажирів і забезпечувати безпечну відстань, навіть якщо це призводить до довгих черг», - йдеться у повідомленні.

Більшість авіакомпаній вже зобов'язують пасажирів носити маски під час посадки в літак і на борту літака, але діти часто звільняються від цієї вимоги.

Маски також є обов'язковими в багатьох європейських аеропортах.

Нагадаємо, Бельгія з суботи запровадить «масковий режим» у громадських місцях, у Франції така вимога діє вже з 20 липня.

До відома, у світі станом на 24 липня підтверджено 15 445 043 випадків захворювання на коронавірус. Від цієї хвороби померли 632 173 особи, одужали 8 763 516 людей. Лідером за кількістю хворих залишаються США. Там - вже понад чотири мільйони випадків.

Як вже відомо, в Україні за минулу добу на Covid-19 захворіло 972 особи.

Коронавірус в Україні

Всього 62823

Одужали 34886

Хворіють 26366

Померли 1571

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Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях.