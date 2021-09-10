Вчені повідомили про несподівану користь астми

Грибки і пліснява – поширені алергени, здатні спровокувати астму, проте механізм реакції не вивчений до кінця

Астматична реакція допомагає позбутися від інфекційних агентів у легенях

Фахівці Бейлорського медичного коледжу в США з'ясували, що астматична реакція здатна захистити організм від патогенів в легенях. Про це повідомляється в статті в журналі Immunity.

Грибки і пліснява – поширені алергени, здатні спровокувати астму, проте механізм реакції не вивчений до кінця.

Нові експерименти на мишах показали, що дріжджоподібний грибок Candida albicans викликає алергічну реакцію за допомогою пептиду кандідалізіна. Кандідалізін зв'язується з рецептором GP1b-альфа на поверхні тромбоцитів. Це спонукає тромбоцити вивільняти білок Dkk-1, який, в свою чергу, активує T-лімфоцити Th2 і Th17, що регулюють імунну відповідь.

Як виявилося, активація імунних клітин корелює зі зниженням кількості дріжджових грибків в легенях мишей. Таким чином, астматична реакція допомагає позбутися від інфекційних агентів у легенях. Якщо ж цього не відбувається, Candida albicans швидко поширюється, приводячи до загибелі.

Цікаво, що раніше тромбоцити розглядалися тільки як елементи, що впливають на згортання крові. Однак, мабуть, вони можуть бути також і активними учасниками імунної відповіді.

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з іншими існуючими різновидами.