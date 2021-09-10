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    Вчені повідомили про несподівану користь астми

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    Грибки і пліснява&nbsp;&ndash; поширені алергени, здатні спровокувати астму, проте механізм реакції не вивчений до кінця - Вчені повідомили про несподівану користь астми
    Грибки і пліснява – поширені алергени, здатні спровокувати астму, проте механізм реакції не вивчений до кінця
    Фото: Depositphotos

    Астматична реакція допомагає позбутися від інфекційних агентів у легенях

    Фахівці Бейлорського медичного коледжу в США з'ясували, що астматична реакція здатна захистити організм від патогенів в легенях. Про це повідомляється в статті в журналі Immunity.

    Грибки і пліснява – поширені алергени, здатні спровокувати астму, проте механізм реакції не вивчений до кінця.

    Нові експерименти на мишах показали, що дріжджоподібний грибок Candida albicans викликає алергічну реакцію за допомогою пептиду кандідалізіна. Кандідалізін зв'язується з рецептором GP1b-альфа на поверхні тромбоцитів. Це спонукає тромбоцити вивільняти білок Dkk-1, який, в свою чергу, активує T-лімфоцити Th2 і Th17, що регулюють імунну відповідь.

    Як виявилося, активація імунних клітин корелює зі зниженням кількості дріжджових грибків в легенях мишей. Таким чином, астматична реакція допомагає позбутися від інфекційних агентів у легенях. Якщо ж цього не відбувається, Candida albicans швидко поширюється, приводячи до загибелі.

    Цікаво, що раніше тромбоцити розглядалися тільки як елементи, що впливають на згортання крові. Однак, мабуть, вони можуть бути також і активними учасниками імунної відповіді.

    Нагадаємо раніше керівниця Центру інфекційних уражень нервової системи Олена Панасюк повідомила, що у людей, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, до якої мають антитіла не менше 40% українців, прогресують інші приховані хвороби, зокрема онкологія.

    А група вчених на чолі з доцентом Інституту медичних наук Токійського університету Сато Кей виявила, що штам коронавірусу «Дельта» може бути більш патогенним у порівнянні
    з іншими існуючими різновидами.

    Теги: здоров'я лікар хвороби
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    Вчені повідомили про несподівану користь астми