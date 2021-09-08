Коронавірус атакує Ізраїль. Відомий лікар пояснив, чому держава не висуватиме претензій до виробників вакцин

До фармкомпаній претензій бути не може, вони ж не винні, що вірус мутує, вважає Борис Бриль

«На жаль, поки що одна вакцина не може бути ефективною проти всіх мутацій»

До фармацевтичних компаній, які виготовляють вакцини, не може бути претензій. Вакцини діють, але їх розробляли для одного вірусу, а він дав мутацію, розповів в інтерв’ю «Главкому» ізраїльський лікар-анестезіолог та реаніматолог Борис Бриль.

Фахівець вважає, що на зміну вірусів впливає кількість вакцинованих від Covid-19. «Чим менше буде людей, які вакцинувалися, тим більше буде реплікації вірусів, мутацій. І навпаки: чим більше людей вакцинується, тим менше буде реплікації – це однозначно. До фармкомпаній претензій бути не може, вони ж не винні, що вірус мутує», – пояснив Бриль.

Та хоч одна вакцина й не здатна бути ефективною проти всіх мутацій, вона може істотно поліпшити ситуацію, переконаний ізраїльський лікар.

«Вакцини ж діють. Але вони розроблялися для одного вірусу, а він мутував і продовжує мутувати. Але вакцина знижує захворюваність, знижує мутації, знижує тяжкість захворювання – це те, що ми бачимо», – підкреслив Бриль.

До слова, за даними проведеного в ізраїльській лікарні «Маккабі» дослідження, третя доза вакцини, у порівнянні з двома дозами, підвищує захищеність від зараження на 84%.

Тим часом в Україні у найближчі два місяці, судячи з темпів вакцинації, доведеться утилізувати близько 2 млн доз вакцини AstraZeneca, яку не встигнуть використати до закінчення терміну придатності.

Нагадаємо, у ВООЗ повідомили пор новий штам коронавірусу під назвою «мю». Уперше ідентифікований у Колумбії, наразі цей штам підтверджений щонайменше у 39 країнах.