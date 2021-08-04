Коронавірус може спровокувати розвиток раку – висновки лікарки

Ковід має здатність активувати приховані захворювання

У людей, що перехворіли на коронавірусну інфекцію, до якої мають антитіла не менше 40% українців, прогресують інші приховані хвороби, зокрема онкологія. Про це повідомила керівниця Центру інфекційних уражень нервової системи Олена Панасюк, пише УНН.

«Після перенесеного ковіду у нас вже багато пацієнтів, у яких виявили онкологічні захворювання, пухлини центральної нервової системи. Спочатку їх первинні симптоми розцінювалися як постковідні – слабкість, головний біль, а коли відправляли їх на МРТ, то виявили злоякісні пухлини. Десь 10-15% ми стикаємося з онкологією, яка була прихована, а після перенесеного ковіду ці симптоми прогресували», – говорить медик.

Через те, що симптоми пацієнтів списувалися на перенесений Covid-19, в лікуванні багатьох було упущено час і пухлини виявляли, коли вони вже досягали значних розмірів.

Крім того, Covid-19 може провокувати спалах інших інфекційних захворювань і вірусів, які «дрімали» в організмі.

«Те, що ми спостерігали, 25-30% розвиваються мікст-інфекції, тобто коли кілька вірусів або віруси-бактерії, після перенесеного ковіду можуть реактивувати інші віруси, схильні до тривалого перебування в організмі – це герпес група, кір, краснуха, тобто ті інфекції, які довго перебували в організмі, а після важко перенесеної інфекції реактивуються, і ті зміни, які відбуваються в нервовій системі можуть бути обумовлені в тому числі реактивацією інших патогенів», – пояснила вона.

Раніше стало відомо, що вчені виявили, що Covid-19 може сприяти змінам в мозку літніх людей, аналогічних тим, що спостерігається в разі хвороби Альцгеймера – невиліковної форми деменції, що призводить до смерті.

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