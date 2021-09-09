Швейцарські експерти з'ясували, що впливає на розвиток важкої форми Covid-19

Вчені спробували зрозуміти, чому у цілком здорових людей може розвинутися важка форма Covid-19

Фахівці за допомогою штучного інтелекту проаналізували понад 400 тисяч наукових робіт, аналізів і досліджень на тему коронавірусу

Експерти швейцарського наукового проекту Blue Brain за допомогою передових технологій на основі сотень тисяч вже проведених досліджень спробували з'ясувати, чому люди настільки по-різному переносять коронавірус. Про це інформує EurekAlert.

Зокрема, вчені спробували зрозуміти, чому у цілком здорових людей може розвинутися важка форма Covid-19, тоді як інші люди переносять його легко і можуть навіть не помітити, що були інфіковані.

Експерти приділили особливу увагу науковим роботам про вплив рівня цукру в крові на розвиток гострих респіраторних захворювань і коронавірусу.

З'ясувалося, що високий рівень глюкози в крові сприяє розвитку важкої форми Covid -19, яка може привести до ураження легень, утворення тромбів і поліорганної недостатності.

Незважаючи на те, що висновки вчених поки є тільки гіпотезою, фахівці настійно рекомендують контролювати рівень цукру в крові і зміцнювати імунітет.

Високий рівень глюкози може бути викликаний порушення обміну речовини, прийомом окремих препаратів або внутрішньовенними ін'єкціями моносахарида, відзначають медики.

Нагадаємо, шведські дослідники розробили вакцину проти коронавірусу, яку можна буде приймати у таблетках або за допомогою інгалятора.

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