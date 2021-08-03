Японські вчені виявили нову небезпеку штаму «Дельта»

Інфікування коронавірусом веде до розпаду клітин, які потім зливаються одна з одною в так звану багатоядерну клітинну структуру

Вчені штучно створили віруси з мутацією P681R, яка, за їхніми словами, є характерною мутацією варіанту «Дельта»

Група вчених на чолі з доцентом Інституту медичних наук Токійського університету Сато Кей виявила, що штам коронавірусу «Дельта» може бути більш патогенним у порівнянні з іншими існуючими різновидами. Про це пише NHK.

Вчені штучно створили віруси з мутацією P681R, яка, за їхніми словами, є характерною мутацією варіанту «Дельта». Зазначається, що інфікування коронавірусом веде до розпаду клітин, які потім зливаються одна з одною в так звану багатоядерну клітинну структуру.

Вчені провели експерименти і виявили, що ці багатоядерні клітинні структури, які утворюються в результаті зараження штамом «Дельта», були в 2,7 рази більші, ніж структури, які утворюються при зараженні іншими штамами коронавірусу.

За словами вчених, чим більші ці структури, тим більш патогенний вірус. Група має намір продовжувати дослідження нових штамів.

Зазначимо, раніше науковці підтвердили нову небезпеку коронавірусу.

Як відомо, дослідження виявило суттєве погіршення розумових здібностей у пацієнтів, які перехворіли на Covid-19.

До слова, учені виявили, що Covid-19 може сприяти розвитку хвороби Альцгеймера.

Нагадаємо, учені з’ясували, чому деякі люди не хворіють на коронавірус або переносять хворобу в безсимптомній формі. Виявляється, в цьому винен ген HLA-DRB1 * 04: 01, який був виявлений у більшості пацієнтів, які перехворіли безсимптомно.