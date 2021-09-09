Кольорові сертифікати та QR-код на вході: плани МОЗ щодо нового карантину

Маючи Covid-сертифікат, українці зможуть відвідувати кафе і ресторани навіть у «червоній» зоні

Головний санлікар переконує, що нові карантинні норми вже в розробці і будуть прийняті найближчими днями

Міністерство охорони здоров’я України працює над новими правилами карантину в Україні, які включатимуть привілеї для вакцинованих. Зокрема, маючи Covid-сертифікат, українці зможуть відвідувати кафе та ресторани навіть у «червоній» зоні. Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

100% вакцинація та QR-код на вході

За словами Кузіна, нові норми вже в розробці і будуть прийняті найближчими днями.

«Зараз розробляється проєкт постанови Кабміну. Сподіваємося, що на цьому або на початку наступного тижня він вже буде прийнятий. Ми хочемо дозволити полегшені норми роботи бізнесу та відвідування закладів тим людям, які пройшли повний курс щеплень і мають внутрішній сертифікат», –заявив Кузін.

Як пояснив головний санлікар, заклади громадського харчування зможуть працювати навіть у «червоній» зоні або «помаранчевій», якщо персонал вакцинований на 100%.

«Ми можемо знімати норму на обмеження кількості посадкових місць, якщо ті люди, які відвідують ресторан, також вакциновані», – додав він.

Для того, щоб відвідати заклад в «червоній» зоні потрібно буде показати QR-код на вході.

Covid-сертифікатів стане більше

На цю мить в Україні через «Дію» можна отримати два види сертифіката: міжнародний і внутрішній. Умовою їх отримання є повний курс вакцинації. Разом з тим, нові умови карантину розширюють цей перелік.

Згідно з пропозиціями МОЗ, які вчора анонсував глава відомства Віктор Ляшко, привілеї при посиленні карантину отримають не тільки ті, хто пройшов повний курс, а й ті, хто отримав одне щеплення. Але тільки для «жовтої» зони, в «червоній» потрібен буде повний курс.

Так, внутрішніх сертифікатів буде два: жовтий (для однієї дози) і зелений (для двох доз). Термін дії сертифіката з повним курсом вакцинації (як внутрішнього, так і міжнародного) становитиме рік, а не пів року, як зараз.

Кузін пояснив, що після закінчення терміну в пів року від сертифіката потрібно буде відмовитися та згенерувати новий.

Що буде зі школами

Умови роботи шкіл при посиленні карантину залишаються практично незмінними – 80% вакцинованих педагогів. Разом з тим, в «жовтій» зоні достатнього того, щоб 80% вчителів отримали хоча б одну дозу вакцини. У «червоній» же зоні 80% вчителів повинні пройти повний курс вакцинації, щоб школа могла працювати. В іншому випадку, навчання знову перейде в онлайн.

Як вже відомо, Україна 13 вересня стане «жовтою». Оприлюднено повний список заборон.

Глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин. Це відбудеться для уникнення жорстких локдаунів або «червоних» зон в країні цієї осені.

Наразі МОЗ працює над новими правилами карантину з привілеями для вакцинованих.

Детальніше читайте у статті: На порозі нового локдауну: як «жовтітиме» Україна та коли очікувати карантину

Джерело: РБК-Україна