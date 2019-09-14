Вчені розповіли про місце, де народжуються всі комети Сонячної системи



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За офіційними даними у Сонячній системі існує понад шість тисяч комет

Ці космічні тіла складаються з льоду, каменю і металів, а при наближенні до зірки утворюють кому – велику газопилову хмару. Про молекулярний і хімічний склад комет відомо досить багато, але їх походження довгий час залишалося нез’ясованим.

В ході останнього дослідження група астрономів вивчила хімічні сигнатури 14 комет і створила теоретичну модель, щоб визначити, яке місце в Сонячній системі могло стати їх «прабатьківщиною».

Виявилося, що всі вивчені комети володіли схожими властивостями і, судячи з усього, прийшли з одного джерела, повідомляє Astronomy & Astrophysics.

«Була одна модель, яка найкраще підходила кожної комети, тим самим вказуючи, що вони мають спільне походження», – пояснив автор дослідження Крістіан Ейструп з Лейденського університету.

Комети зародилися в той час, коли навколо Сонця ще обертався протопланетний диск. Область їх формування перебувала досить далеко від центру. Температура в ній коливалася від 21 до 28 кельвінів (близько 250С). В таких умовах майже всі відомі молекули перетворюються в лід.

Проте, в крижаній зоні відбувалися потрібні реакції – правда, в дуже повільному темпі, займаючи від 100 000 до одного мільйона років.

Спочатку всі комети, ймовірно, слідували по схожих орбітах, але потім траєкторія їх руху могла бути порушена великим космічним об’єктом. Не виключено, що це був Юпітер. Це пояснює, чому зараз вони обертаються дуже далеко один від одного.

Автори дослідження відзначили, що вивчили всього 14 комет, але в подальшому мають намір розширити охоплення.

Наукова робота допомагає не тільки відновити ранні етапи існування Сонячної системи, але і, можливо, дати відповідь на питання – чи могли комети стати джерелами життя на Землі, принісши туди органічні матеріали.

Нагадаємо, астроном-аматор випадково сфотографував падіння астероїда на Юпітер.