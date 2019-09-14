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    У світі

    У Канаді знайшли останки найдавнішого предка павуків і скорпіонів

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    Mollisonia plenovenatrix - У Канаді знайшли останки найдавнішого предка павуків і скорпіонів
    Mollisonia plenovenatrix

    Знахідка показує, що представники цього підтипу з’явилися ще за часів Кембрійського вибуху

    Канадські палеонтологи виявили скам’янілості найдавнішого родича павуків, скорпіонів і кліщів. Вони збереглися в сланцях Берджесса – відкладеннях, що сформувалися більше 500 мільйонів років тому.

    Новий вид назвали Mollisonia plenovenatrix, повідомляє Nature.

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    Розмір істоти не перевищував 2,5 сантиметрів. Його тулуб був вкритий панциром, і він мав 14 пар кінцівок: 11 були розташовані уздовж тулуба і ще 3 на головогрудях.

    Вчені звернули увагу, що у особини були хеліцери: ротові придатки у вигляді клешнів, призначені, як правило, для захоплення здобичі.

    Вони дали назву окремому підтипу членистоногих: хеліцерові. До них відносяться кліщі, скорпіони, морські і сухопутні павуки, мечохвости – всього близько 115 видів.

    Знахідка показує, що представники цього підтипу з’явилися ще за часів Кембрійського вибуху і, очевидно, зайняли порожню екологічну нішу.

    У стародавніх особин були легені, схожі за будовою на легені сучасних хеліцерових, але влаштовані більш примітивно.

    Вчені припустили, що Mollisonia plenovenatrix жили біля самого дна океану і полювали на більш дрібних істот.

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