Вчені заявили, що Всесвіт може бути на 2 млрд років молодшим, ніж вважається нині



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Нові розрахунки показали, що вік Всесвіту складає 11,4 млрд років, а не 13,7 млрд

Всесвіт може бути на два мільярди років молодшим, ніж вважається нині. Про це заявили вчені з Інституту Макса Планка, повідомляє Naked science.

Нові розрахунки показали, що вік Всесвіту складає 11,4 млрд років, а не 13,7 млрд, як вважалося до цього.

Вік Всесвіту оцінюють, використовуючи рух зірок для того, щоб зрозуміти, наскільки швидко він розширюється. Швидкість розширення називають постійною Хаббла, збільшення її числа означає, що Всесвіт розширюється швидше, а його вік — нижчий.

Під час нового дослідження вчені провели розрахунки постійної Хаббла і отримали значення, рівне 82,4, що відповідає віку Всесвіту в 11,4 млрд років.

Для розрахунків дослідники застосовували концепцію гравітаційного лінзування, яка полягає в тому, що об'єкти з великою масою можуть викривляти простір-час навколо себе, таким чином дозволяючи дивитися через них на далекі об'єкти, як крізь лінзу. Вчені використали особливий тип цього ефекту, який називається лінзуванням з затримкою часу. За допомогою такого методу астрономам вдалося отримати інформацію про два далеких об'єкти і оцінити прискорення, з яким вони віддаляються від Землі.

Дослідники наполягають на тому, що їхнє значення є найбільш точним з усіх, отриманих на даний момент.