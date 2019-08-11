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    Астроном випадково сфотографував падіння астероїда на Юпітер

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    <p>Падіння астероїда на Юпітер</p> - Астроном випадково сфотографував падіння астероїда на Юпітер

    Падіння астероїда на Юпітер

    Фото: ChappelAstro

    «Після того, як я перевірив відео і побачив спалах, я просто з глузду з'їхав!», - зізнався астроном-любитель

    Потужний спалах від того, що великий астероїд врізався в Юпітер, випадково зняв на відео астроном-любитель з Техасу Ітан Чаппел. Зважаючи на все, астероїд вибухнув у щільній верхній атмосфері планети.

    Автор відео спостерігав за метеорних потоком Персеїди, тому спалах на Юпітері зауважив тільки тоді, коли переглядав відео з телескопа.

    «Після того, як я перевірив відео і побачив спалах, я просто з глузду з'їхав! Я терміново відчув необхідність поділитися ним з людьми, які вважатимуть результати спостереження корисними», - сказав Чаппел Science Alert.

    Астроном просить усіх інших любителів, які спостерігали Юпітер приблизно в цей самий час, перевірити свої архіви - можливо, ще комусь вдалося відобразити цю подію.

    Падіння астероїдів на Юпітер - не обов'язково рідкісна подія. Юпітер оточений об'єктами, які легко можуть притягатися до планети, - це комети, а також астероїди з пояса між газовим гігантом і Марсом.

    До слова, перший політ у космос американських астронавтів на комерційному кораблі відкладають до 2020 року.

    До слова, у NASA знайшли планету, з якої випаровується залізо.

    Джерело: Кореспондент.net

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