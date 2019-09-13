У США вручили Шнобелівську премію



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Марк Абрахамс - незмінний ведучий церемонії вручення Шнобелевських премій

У номінації «Медична освіта» комітет відзначив роботу про те, як навчати студентів-медиків за допомогою звуків для тренування собак

У Гарвардському університеті пройшла 29-я церемонія вручення Шнобелівської премії, яка присуджується найабсурднышим науковим відкриттям року.

Про це повідомляє ВВС.

У номінації «Біологія» перемогла міжнародна група дослідників з Сінгапуру, Китаю, Австралії, Польщі, США та Болгарії. Вони з'ясували, що намагнічені мертві таргани довше зберігають магнітні властивості, ніж живі.

Шнобелівську премію в номінації «Фізика» отримали двоє вчених з Тайваню за дослідження про те, чому вомбати випорожнюються кубиками. Це друга премія вчених - першу вони отримали у 2015 році за дослідження тривалості сечовипускання ссавців.

Премією в номінації «Медицина» італійського вченого нагородили за дослідження, яке довело, що піца, приготована в Італії, знижує ризик смерті від раку органів травлення.

У номінації «Медична освіта» комітет відзначив роботу про те, як навчати студентів-медиків за допомогою звуків для тренування собак, наприклад мовою цокання.

Премію в номінації «Анатомія» вручили групі французьких дослідників за вивчення «температурної асиметрії мошонки у оголених і одягнених чоловіків». Вчені з'ясували, що у одягнених чоловіків ліве яєчко тепліше правого. Дослідження проводилося на французьких почтальонах.

У номінації «Хімія» перемогу здобув японський учений, який з'ясував, що п'ятирічна дитина щодня виділяє приблизно пів літра слини. Дослідження проводилося на власних дітях вченого.

Лауреатом премії в номінації «Інженерна справа» став іранський вчений, який запатентував апарат для зміни підгузників.

Премія в номінації «Економіка» дісталася нідерландським вченим за дослідження про те, банкноти якої країни найкраще переносять хвороботворні бактерії - перемогла Румунія.

Лауреатами премії миру стали вчені з Британії і Сінгапуру, спробували виміряти задоволення від чухання місця, що свербить.