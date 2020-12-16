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    У світі

    В ЄС назвали терміни можливого схвалення вакцини Pfizer і BioNTech

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    Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань - В ЄС назвали терміни можливого схвалення вакцини Pfizer і BioNTech
    Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань

    ЄС розгляне питання схвалення вакцини Pfizer і BioNTech 21 грудня

    Європейський союз може схвалити вакцину від коронавірусу, розроблену компаніями Pfizer та BioNTech, вже наступного тижня. Європейське агентство з питань лікарських препаратів (EMA) розгляне це питання на засіданні 21 грудня.

    Про це заявили в пресслужбі регулятора.

    «На 21 грудня заплановане позачергове засідання комітету», - йдеться в заяві.

    Спочатку засідання планувалося на 29 грудня, але після проведення інтенсивної роботи та отримання додаткової інформації про вакцину від її розробників, комітет вирішив зібратися раніше.

    Однак, в європейському регуляторі уточнили, що на випадок, якщо 21 грудня не вдасться затвердити вакцину Pfizer та BioNTech, повторне засідання відбудеться 29 грудня, як планувалося спочатку.

    Нагадаємо, 8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. 

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    Як повідомлялося, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький пообіцяв, що в Україні Covid-вакцинація буде повністю безкоштовною.

    Теги: ЄС США вакцинація коронавірус
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