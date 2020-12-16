В ЄС назвали терміни можливого схвалення вакцини Pfizer і BioNTech

Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань

ЄС розгляне питання схвалення вакцини Pfizer і BioNTech 21 грудня

Європейський союз може схвалити вакцину від коронавірусу, розроблену компаніями Pfizer та BioNTech, вже наступного тижня. Європейське агентство з питань лікарських препаратів (EMA) розгляне це питання на засіданні 21 грудня.

Про це заявили в пресслужбі регулятора.

«На 21 грудня заплановане позачергове засідання комітету», - йдеться в заяві.

Спочатку засідання планувалося на 29 грудня, але після проведення інтенсивної роботи та отримання додаткової інформації про вакцину від її розробників, комітет вирішив зібратися раніше.

Однак, в європейському регуляторі уточнили, що на випадок, якщо 21 грудня не вдасться затвердити вакцину Pfizer та BioNTech, повторне засідання відбудеться 29 грудня, як планувалося спочатку.

Нагадаємо, 8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

Як повідомлялося, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький пообіцяв, що в Україні Covid-вакцинація буде повністю безкоштовною.