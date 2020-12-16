Вчені назвали продукти, які захищають від втрати пам'яті з віком

З поліпшенням розумових здібностей було пов'язано регулярне вживання баранини

Згідно з новим дослідженням учених з університету Айови (США) їжа, яку ми їмо зараз, може безпосередньо впливати на наші когнітивні здібності у більш пізні роки.

Команда дослідників проаналізувала дані про здоров'я 1 787 людей у віці від 46 до 77 років за допомогою UK Biobamk. Потім учасники проходили тест Fluid Intelligence Test (FIT), що показує здатність людини швидко думати і приймати рішення, а також відповідали на запитання анкети про їх харчування. В анкеті вони писали про те, як часто і в яких кількостях вживають свіжі фрукти і овочі, сир, рибу, м'ясо, хліб, а також алкоголь: пиво, сидр, червоне і біле вино.

Результати дослідження, опубліковані у журналі Journal of Alzheimer's Disease показали, що сир є продуктом, здатним захистити людину від когнітивних проблем навіть у пізньому віці. Також з поліпшенням розумових здібностей було пов'язано регулярне вживання баранини, але не іншого червоного м'яса.

А ось надмірне вживання сої, навпаки, може негативно вплинути на когнітивні здібності у пізньому віці. Але такий ефект продукт надає не на всіх людей, а на тих, хто більше за інших схильний до ризику хвороби Альцгеймера.

«Я був приємно здивований тим, що вживання таких продуктів, як сир і червоне вино не тільки покращує наше настрій, допомагаючи справитися з неприємностями через пандемію, але ще і захищає нас від вікових змін когнітивних здібностей», – сказав Ауріель Віллетт, один з авторів дослідження.

Вчені впевнені, що правильний вибір продуктів здатний запобігти зниженню когнітивних функцій з віком і захистити мозок від хвороби Альцгеймера. Однак фахівцям потрібні рандомізовані клінічні випробування для того, щоб зробити остаточний висновок про вплив їжі на наш мозок.

Нагадаємо, що вчені назвали натуральний продукт, який пригнічує коронавірус.