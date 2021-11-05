Вчені виявили ген, який удвічі збільшує ризик тяжкого перебігу Covid-19

Вчені заявили, що шкідливий ген не є єдиною причиною дихальних ускладнень при коронавірусній інфекції

Вчені з Оксфордського університету виявили ген, який може практично вдвічі збільшити ризик важкого перебігу коронавірусу. Про це сказано в їхньому дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature Genetics.

Фахівці провели загальногеномний аналіз (GWAS), який виявив хромосомну територію 3p21.31. Вона пов'язана із двократним збільшенням ризику відмови дихальних шляхів при Covid-19.

Згідно з доповіддю вчених, ними була використана платформа машинного навчання та молекулярної біології для декодування результатів GWAS, в результаті було знайдено «відносно невивчений ген LZTFL1 як потенційно відповідальний за виникнення такого ризику».

Як повідомили дослідники, цей ген зустрічається у 60% людей південноазіатського походження і лише у 15% європейців. Це частково пояснює рівень надмірної смертності у низці районів Великобританії, зазначили вони.

Вчені також заявили, що шкідливий ген не є єдиною причиною дихальних ускладнень при коронавірусній інфекції, оскільки важливу роль у цьому грають соціально-економічні умови. Наприклад, афро-карибська раса — носій такого генотипу лише у 2%, але її представники постраждали від пандемії не менше, ніж інші.

Один із керівників дослідження Джеймс Девіс також зазначив, що підвищений генетичний ризик має нейтралізуватися вакцинацією, передає телеканал Sky News.

До слова, вчені порахували, скільки людей насправді вбив коронавірус.