Відомий соціолог побував на цвинтарі та звернувся до українців

Гендиректор КМІС порадив українцям, у якій черзі краще стояти

Гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто після візиту на Байкове кладовище у Києві звернувся до українців.

«Був сьогодні на Байковому. Великі черги у крематорій. Така порада до всіх: краще стояти в черзі на вакцинацію, ніж до крематорію», – написав відомий соціолог у Facebook.

Як відомо, за минулу добу в Україні майже 700 смертей та понад 27 тис. нових Covid-інфікованих.

Зазначимо, з початку цього року в київському крематорії зробили рекордні 20715 кремацій, з яких 3436 – з причиною смерті Covid-19. Два-три роки тому робилося по 12-14 тисяч кремацій на рік.

Раніше повідомлялося, що біля будівлі крематорію на Байковому кладовищі в Києві спостерігається велика черга похоронних автобусів. Більшість людей, яких привозять, померли від коронавірусної хвороби або її ускладнень.

Також у Харкові: через велику смертність від коронавірусу черги в крематорій сягали 10 днів (фото).

До слова, вчені порахували, скільки людей насправді вбив коронавірус.