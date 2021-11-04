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    Відомий соціолог побував на цвинтарі та звернувся до українців

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    Біля будівлі київського крематорію спостерігаються величезні черги - Відомий соціолог побував на цвинтарі та звернувся до українців
    Біля будівлі київського крематорію спостерігаються величезні черги
    фото: apnews

    Гендиректор КМІС порадив українцям, у якій черзі краще стояти

    Гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто після візиту на Байкове кладовище у Києві звернувся до українців.

    «Був сьогодні на Байковому. Великі черги у крематорій. Така порада до всіх: краще стояти в черзі на вакцинацію, ніж до крематорію», – написав відомий соціолог у Facebook.

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    Як відомо, за минулу добу в Україні майже 700 смертей та понад 27 тис. нових Covid-інфікованих.

    Зазначимо, з початку цього року в київському крематорії зробили рекордні 20715 кремацій, з яких 3436 – з причиною смерті Covid-19. Два-три роки тому робилося по 12-14 тисяч кремацій на рік.

    Раніше повідомлялося, що біля будівлі крематорію на Байковому кладовищі в Києві спостерігається велика черга похоронних автобусів. Більшість людей, яких привозять, померли від коронавірусної хвороби або її ускладнень.

    Також у Харкові: через велику смертність від коронавірусу черги в крематорій сягали 10 днів (фото).

    До слова, вчені порахували, скільки людей насправді вбив коронавірус.

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    Теги: Київ смерть українці Україна щеплення вакцинація цвинтар поховання коронавірус
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    Відомий соціолог побував на цвинтарі та звернувся до українців