Уряд значно ускладнив умови отримання Covid-сертифіката про одужання

Сертифікат про одужання від Covid-19 у «Дії» буде двох видів – внутрішній та міжнародний

Документ не згенерується, якщо діагноз Covid-19 було встановлено до появи нового типу сертифікату, тобто у 2020 році чи раніше у 2021 році

З наступного тижня невакциновані українці, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, зможуть отримати цифровий Covid-сертифікат про одужання, який дозволятиме упродовж 90 діб без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватись в жовтій та червоній зонах карантину. Як повідомляє пресслужба МОЗ, сьогодні уряд змінив змінив умови отримання Covid-сертифіката про одужання.

Тож, сертифікат про одужання буде формуватись лише для тих, у кого лікар встановив діагноз Covid-19 від моменту запуску нового сертифікату. Документ не згенерується, якщо діагноз Covid-19 було встановлено до появи нового типу сертифікату, тобто у 2020 році чи раніше у 2021 році.

При цьому обов’язковою підставою для його генерації буде медичний запис лікаря про встановлений діагноз, який відображатиметься в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Тобто особи, які після отримання позитивного ПЛР-тесту не зверталися до лікаря і лікар не вніс дані в ЕСОЗ – завантажити сертифікат не зможуть.

«На сьогодні у нас понад 400 тисяч українців хворіють на Covid-19 і мають підтверджений лікарем діагноз. Для них ми запускаємо новий вид документу – цифровий Covid-сертифікат на підставі одужання. Згенерувати його буде можливо в застосунку або на порталі «Дія» через 15 днів після підтвердження лікарем діагнозу Covid-19 в електронній системі охорони здоров’я. Документ буде доступним для генерації та чинним протягом 90 днів. Отримати його можна буде не більше двох разів на рік за наявності підтвердженого і внесеного лікарем в електронну систему діагнозу Covid-19», – заявила заступниця міністра з цифрового розвитку Марія Карчевич.

Новий Covid-сертифікат про одужання буде двох видів:

внутрішній – для використання всередині країни в умовах «жовтого» та «червоного» рівнів епіднебезпеки;

міжнародний – для перетину кордону 45 країн, які входять до Довірчої мережі е-здоров'я ЄС (перелік країн тут) з урахуванням вимог, які встановлює кожна країна світу.

Раніше стало відомо, коли у «Дії» з'являться сертифікати про одужання від Covid-19.

Зазначимо, Рада попередньо криміналізувала підробку Covid-сертифікатів.

Ще у «Дії» з'явився дитячий Covid-сертифікат. Також у «Дії» тепер можна отримати Covid-сертифікат на підставі ПЛР-тесту.

Раніше повідомлялося, що Covid-сертифікат можна згенерувати як за наявності ID-картки або закордонного біометричного паспорта, так і без них.

Також стало відомо, що Covid-сертифікат у «Дії» зможуть отримати не всі.