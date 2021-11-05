В Україні тестуватимуть таблетки від Covid-19: хто візьме участь

Клінічні випробування проводитимуть препаратами від компаній Pfizer і Merck

В Україні розпочинають клінічні випробування таблеток Pfizer і Merck від Covid-19. Останні тестуватимуть на базі студентської лікарні в Харкові. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Згідно з наказом МОЗ, в Україні тестуватимуть препарат «Ритонавір» виробництва Pfizer в таблетках по 150 мг. У клінічних дослідженнях візьмуть участь особи, які контактували з хворими на Covid-19. Дослідники визначатимуть, чи зможе препарат вберегти їх від зараження.

Це буде рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження. Тобто учасників розділять на групи випадковим чином, а групи плацебо буде дві. До закінчення випробувань навіть організатори не знатимуть, кому випав справжній препарат, а кому – ні.

МОЗ також затвердив випробування таблеток MK4482 - 013 виробництва Merck. У них візьмуть участь дорослі особи, які проживають із хворими на Covid-19.

Це буде «багатоцентрове, рандомізоване, подвійне-сліпе, плацебо-контрольоване дослідження» 3 фази, яке визначить безпеку та ефективність препарату проти зараження SARS-CoV-2.

Повідомляється, що випробування будуть проводитися на базі міської студентської лікарні Харківської міської ради.

Нагадаємо, Британія стала першою в світі країною, яка дозволила використовувати таблетки «Молнупіравір» компанії Merck.