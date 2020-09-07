Вчені знайшли засіб, що захищає від коронавірусу



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Під час дослідження фахівці ввели альпаці S-білок коронавіруса, через 60 днів в зразках крові тварин спостерігалася сильна імунна відповідь

У Швеції знайшли невелике антитіло (нанотіло), яке може блокувати проникнення коронавіруса в клітини людини

Вчені Каролінського університету в Швеції знайшли невелике антитіло (нанотіло), яке може блокувати проникнення коронавіруса в клітини людини.

Фахівці вважають, що його можна використовувати в якості засобу, що захищає від зараження вірусом і запобігає важкому розвитку Covid-19. Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Nature Communications.

Під час дослідження фахівці ввели альпаці S-білок коронавіруса, через 60 днів в зразках крові тварин спостерігалася сильна імунна відповідь проти S-білка (білка-«шипа»).

Потім вчені виділили і клонували антитіла, що нейтралізують, після чого визначили їх структуру для подальшої оцінки ефективності проти SARS-CoV-2. Виявилося, що антитіло Ty1 ефективно нейтралізує вірус, прикріплений до тієї частини білка «шипа», який зв'язується з рецептором ACE2.

Нанотіло має ряд переваг в порівнянні зі звичайними антитілами. Їх розмір становить менше однієї десятої розміру звичайних антитіл, і, як правило, їх легше виробляти у великих масштабах з меншими витратами.

Наразі вчені почали доклінічні дослідження на тваринах, щоб вивчити активність і терапевтичний потенціал Ty1 на тваринній моделі.

До слова, у світі станом на ранок 7 вересня 27 003 973 людини захворіли коронавірусом. З початку пандемії померло 882 062 людини, а кількість тих, хто видужали - 18 056 984 особи. Найбільше хворих на коронавірус в США, Бразилії, Індії і Росії. Так, в США зафіксовано 6 275 775 хворих на коронавірус, в Бразилії - 4 137 521 хвора особа, в Індії - 4 113 811 хворих.