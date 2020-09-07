У світі кількість хворих на коронавірус вже перевищила 27 млн людей



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У світі кількість хворих на коронавірус вже перевищила 27 млн людей

З початку пандемії у світі від коронавірусу померло 882 062 людини

Кількість заражених коронавірусом в світі перевищило 27 мільйонів чоловік.

Відповідні дані розміщені на сайті університету Джонса Хопкінса.

Так, станом на ранок 7 вересня в світі зафіксовано 27 003 973 випадки захворювання.

З початку пандемії у світі від коронавірусу померло 882 062 людини, а кількість тих, хто видужали - 18 056 984 особи.

Найбільше хворих на коронавірус в США, Бразилії, Індії і Росії.

Так, в США зафіксовано 6 275 775 хворих на коронавірус, в Бразилії - 4 137 521 хвора особа, в Індії - 4 113 811 хворих.

Росія в списку країн по захворюваності займає четверте місце. В країні виявлено 1 022 228 випадків інфікування.