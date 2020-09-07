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    Статистика невтішна: у Києві за добу виявлено ще 244 хворих на коронавірус

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    Кількість&nbsp;випадків захворювання на Covid-19 у Києві зростає - Статистика невтішна: у Києві за добу виявлено ще 244 хворих на коронавірус
    Кількість випадків захворювання на Covid-19 у Києві зростає

    Минулої доби від коронавірусу померли двоє киян

    За минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 244 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 15276 випадків захворювання на Covid-19.

    За попередню добу у столиці було виявлено 240 хворих на коронавірус.

    Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

    Від початку епідемії у Києві одужали 4751 людина (за добу 27), померли 242 особи (за добу 2).

    У Київській області зафіксовано 6278 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 86 осіб. За попередню добу збільшення складало 87 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 4174 особи (за добу 71), померли 116 людей.

    Загалом в Україні підтверджено 138068 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 6 вересня зафіксовано нових 2174 хворих на коронавірус.

    Як повідомлялося, станом на 6 вересня у Києві було підтверджено 15032 випадки захворювання на Covid-19. За минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 240 осіб. 

    У Київській області було зафіксовано 6192 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 87 осіб. 

    Київ статистика Київщина епідемія кияни коронавірус
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