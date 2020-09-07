Статистика невтішна: у Києві за добу виявлено ще 244 хворих на коронавірус
Минулої доби від коронавірусу померли двоє киян
За минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 244 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 15276 випадків захворювання на Covid-19.
За попередню добу у столиці було виявлено 240 хворих на коронавірус.
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Від початку епідемії у Києві одужали 4751 людина (за добу 27), померли 242 особи (за добу 2).
У Київській області зафіксовано 6278 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 86 осіб. За попередню добу збільшення складало 87 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 4174 особи (за добу 71), померли 116 людей.
Загалом в Україні підтверджено 138068 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 6 вересня зафіксовано нових 2174 хворих на коронавірус.
Як повідомлялося, станом на 6 вересня у Києві було підтверджено 15032 випадки захворювання на Covid-19. За минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 240 осіб.
У Київській області було зафіксовано 6192 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 87 осіб.